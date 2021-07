S'ha anat un dels grans de la ràdio fórmula

@CP







S'ha anat Jaume Cardus Sánchez, Santi Sánchez per als que compartim amb ell les excel·lències de la ràdio en estat pur. La ràdio musical de Catalunya acaba de perdre a un dels seus millors veus. En aquest mitjà vam conèixer el seu millor treball amb el naixement del que l'inoblidable Paco Vilariño va definir per primera vegada en el desaparegut, però mai oblidat Noticiero Universal com "la ràdio-fórmula". En aquest format únic, però d'una gran audiència va brillar d'una manera singular meu estimat Santi Sánchez. Era el somriure permanent de la molt barcelonina Ràdio Minut.





De la mà del gran Raúl Marchant va aparèixer pels estudis de Teodoro Roviralta per posar-li marxa al Dial després de la secessió empresarial de la també genial Ràdio Miramar quan dos monstres del mig, Marcelino R. de Castro i Josep Maria Ballvé van decidir partir-les freqüències i el negocia de la marca que va fundar a Badalona Don Joan Vidal i Prat, i el primer crear ràdio Minut i l'altre amb la marca ràdio Miramar unir-la a la COPE i apostar pel que després es va definir com la ràdio generalista, és a dir la gran ràdio privada espanyola, la millor d'Europa.





Santi Sánchez era una cosa especial, sempre amb una velocitat mes davant del micròfon, convertint el que sembla la rutina d'un discjokey en un espectacle, per a mi, inigualable. Ahir se'ns va anar d'aquest món al cel on gaudeixen de la ràdio dels que la van fer més gran. A partir d'ara Sant Pere haurà d'acostumar a escoltar les inconfusibles campanetes de Ràdio Minut, les que va compondre "el diable" Estimat Jaén i que l'audiència de Catalunya escoltava massivament tots els dies.





Santi, gràcies per la teva feina.