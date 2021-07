La revolució de Pedro Sánchez que no arriba als morats

@CP





Ja l'ha tornat a muntar Pedro Sánchez, amb una no remodelació del seu gabinet, sinó amb una revolució -set ministres cesats- que ha atropellat a tres pesos pesants que a més van estar al seu costat en els moments més difícils en el PSOE i que l'han recolzat en tot. Alguns els qualifica de la seva guàrdia pretoriana a la qual ha utilitzat i quan considera que ara pot ser una rèmora se'ls treu de sobre: Carmen Calvo, José Luis Ábalos i Isabel Celaá.







Tres de cop i de pas, a Iván Redondo que en els últims temps havia passat de ser un gurú excepcional a una pedra a la sabata per les seves formes i fons amb líders territorials i pesos pesats socialistes. Alguns deien de l'home de confiança de el president de govern que s'havia passat set pobles i que ostentava massa poder. En la seva compareixença davant els mitjans de comunicació, el president Sánchez no va dedicar ni una sola paraula d'agraïment a Redondo, gest que ha cridat l'atenció.





La revolució Sanchista s'interpreta com un gest de complicitat al PSOE, un acostament davant els efectes negatius en clau electoral- segons les enquestes- que ha tingut l'indult als polítics del Procés. Calia un gest als companys i especialment als que té responsabilitats de govern que es temen mals resultats electorals en els seus feus. Encara que paral·lelament, amb el nomenament d'algunes ministres, els envia un missatge que ja tenen recanvi en aquestes comunitats que han estat incòmodes: Castella-la Manxa, Aragó i València.





Els canvis d'Ábalos, Calvo, Camps diuen que els fa perquè estan cremats cada un d'ells per temes diferents per seguir les directrius del propi Sánchez que no es dóna per al·ludit i vol demostrar que ell no ha tingut res a veure en el tema, com sempre.





És significatiu la devaluació de Miquel Iceta que en els últims dies es parla del seu ascens com a vicepresident primer i portaveu i que passa de Ministre Territorial encarregat de reelaborar el nou "marc" territorial d'Espanya a portar les competències de cultura i esports. Iceta estava generant desconfiances a Ferraz, i en aquesta estratègia de tranquil·litzar el socialisme espanyol ho ha tret d'enmig en una qüestió tan "sensible". Aquesta decisió l'ha compensat amb el nomenament d'una altra ministra catalana, Raquel Sánchez actual alcaldessa de Gavà.





Mentre en els ministeris socialistes l'escabetxada ha estat de la qual fa època, no ha succeït el mateix en els ministeris de Unides Podem que s'ha quedat com estava. No ho ha permès la direcció de el partit morat malgrat que alguns dels que ocupen aquests càrrecs han deixat de manifest la seva ineptitud per als mateixos. En cas del titular d'Universitats, Manuel Castell, prestigiós catedràtic que ha tirat per terra aquest qualificatiu, i la gestió ha estat criticada fins pels mateixos rectors.





No se li coneix cap actuació brillant en aquest temps de mandat, en què s'ha prodigat en la publicació d'articles en els mitjans, especialment en el diari de la seva capçalera. L'única ministra / vicepresidenta que se salva de la seva gestió és Yolanda Díaz que amb l'habilitat que la caracteritza ha sabut vendre bé la seva imatge de "gestió" en l'executiu.





Malgrat el desmentits constants del propi Sánchez, el seu govern no és compacte com s'ha pogut comprovar un cop més i per dir-ho suau té dues ànimes que en massa ocasions són antagòniques, i no s'amaguen de fer-ho visible els morats que són tan transparents en aquesta qüestió i tan poca a l'hora de publicar els seus comptes de l'any 2020 que segueixen sense ser publicades.