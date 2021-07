Cuixart crida la ciutadania a tornar a manifestar-se per seguir pressionant

@EP





El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat als grups partidaris de l'amnistia i l'autodeterminació redefinir una estratègia compartida, una aliança que creu possible perquè "ni la CUP, ni Junts, ni ERC ni els comuns estan tan lluny".





Cuixart ha alertat que la taula de negociació entre Generalitat i Govern està "condemnada al fracàs si no s'escolta a la gent" i ha demanat que no respongui únicament a interessos conjunturals o electorals.







D'altra banda, ha insistit que els indults han ajudat a posar remei a la situació personal dels impulsors de l'1-O encara que en cap cas són una victòria: "No és la solució perquè tenim més de 3.000 represaliats i estem veient com la repressió no només no s'acaba, sinó que va a més ", ha assegurat.





Ha explicat que la sala tercera del Tribunal Suprem encara pot condicionar la seva posada en llibertat i que per a ell "no és una opció gens descartable" tornar a ingressar a la presó, però assegura que no afecta per res la seva acció com a activista.





En aquest sentit, ha reivindicat que l'1-O va ser un acte de desobediència civil exemplar a Europa i ha fet una crida a la ciutadania a tornar a manifestar-se per "pressionar els poders, tots, el judicial també" quan la situació epidemiològica derivada per la pandèmia ho permeti.