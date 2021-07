L'Acampada Jove queda cancel·lada per la pandèmia de la Covid

@EP







Els organitzadors de l'Acampada Jove han anunciat que l'edició d'aquest any queda cancel·lada. El festival estava previst que se celebrés el proper cap de setmana a la zona de Montblanc, però el repunt de casos positius de coronavirus ha fet impossible que es pugui celebrar.





"Per responsabilitat col·lectiva, per prudència i per cuidar-nos tots i totes", justifiquen els organitzadors de festival, les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC). A més, els joves són el grup menys vacunats i això també ha estat un factor clau per a la cancel·lació de l'Acampada Jove.







La celebració tenia previstes unes mesures anticovid, però els test d'antígens, l'eliminació de zones d'acampada i el format reduït pot ser que no sigui suficient per frenar el repunt de casos que hi ha actualment. Per això, els organitzadors tornaran, completament, els diners de les entrades que ja estaven comprades.





D'aquesta manera, l'Acampada Jove és l'únic dels 4 grans festivals que hi ha a Catalunya durant el mes de juliol que no es va a celebrar. El festival Vida, el Canet Rock o el Cruïlla sí que s'han celebrat durant les últimes setmanes.