A prop del 40% de les persones positives o contactes no guarden quarantena, segons calcula Salut

@EP





"Quedar-se a casa deu dies és la manera de tallar la transmissió de la pandèmia", segons ha comentat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en l'entrevista que li han fet al programa "FAQS" de TV3.





No obstant això, Carmen Cabezas ha admès que moltes de les persones que han de fer la quarantena no la fan. Des Salut es calcula que fins a un 40%, sumant contactes i positius, no la realitzen. Per això, la secretària ha insistit en la necessitat d'aïllar-nos per no col·lapsar el sistema sanitari.





ELS TEST D'ANTÍGENS ARRIBEN A les FARMÀCIES





La manca de test d'antígens a les farmàcies no ajuden a detectar els positius. Cabezas ha insistit que és una mesura que està sobre la taula i que han repetit en moltes ocasions davant del Ministeri de Sanitat i creu que el decret pot sortir durant la setmana que ve.