Pere Aragonès adverteix que el Govern anunciarà noves restriccions

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha alertat aquest diumenge de el "moment complicat" que viu Catalunya per l'increment de la transmissió del coronavirus i ha avisat que el Govern anunciarà noves restriccions en els propers dies.





"No estem en un bon moment, estem en un moment complicat", ha dit, pel que ha reclamat a la ciutadania extremar les mesures de precaució tot i l'avanç en la vacunació. A més, ha afegit que l'augment explosiu dels contagis de la Covid ja està tenint repercussió directa en els ingressos hospitalaris.





S'anunciaran NOVES MESURES





Durant la roda de premsa, Pere Aragonès, ha remarcat que hi hauran noves restriccions durant els pròxims dies per intentar limitar el virus. En una línia semblant s'ha mantingut Argimon afegint que està en contra de celebrar aquest tipus de festivals multitudinaris com el Cruïlla o el Canet Rock. Ha reconegut que hi ha imatges que no han agradat gens, malgrat que els festivals estaven ben organitzats.





Finalment, Pere Aragonès i Argimon han volgut referir-se el rècord de contagis que s'han produït durant tota aquesta setmana. Han estat més de 40.430 casos i la pressió hospitalària està tornant a arribar als límits de fa alguns mesos. De fet, des de l'inici de la pandèmia no s'havien registrat tants casos.