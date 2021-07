La Covid també provoca problemes mentals

@EP





La covid no només provoca problemes en vies respiratòries i cansament físic, sinó que va molt més enllà. Els especialistes estan molt preocupats pels problemes mentals que està generant el coronavirus. Cada vegada hi ha més persones que han patit el virus i que reporten lentitud mental, pèrdua de memòria, boira mental, confusió o esforç excessiu per a recordar-se de segons quines coses.





Amb això, hi ha molts pacients que estan preocupats, però la realitat és que els investigadors expliquen que no ha de donar-se aquesta situació. És cert que els símptomes de Covid prolongat s'han de vigilar i els especialistes estan pendents per saber que seqüeles pot deixar la malaltia.





Una de les seqüeles més freqüents que deixa el virus és la boira mental. Segons Julián Bustin, cap de la Clínica de Memòria de Ineco, la boira mental és una condició complexa i discapacitant que no permet als pacients mantenir les seves activitats quotidianes, ja que afecte tant mental com físicament.





Els símptomes i problemes mentals poden evidenciar-se fins i tot 12 setmanes després d'haver passat el virus. De fet, segons l'estudi són símptomes que es manifesten en 1 de cada 3 persones que ha passat el coronavirus. Aquests problemes poden ser depressió, ansietat, trastorns per estrès, problemes de son o l'esmentada anteriorment boira mental.





Tal com ha dit Bustin, tot això és semblant a la síndrome de fatiga crònica. Les persones que han passat la covid se senten cansades tot el temps i tenen problemes per concentrar-se. De moment, no hi ha tractaments específics per poder pal·liar aquests efectes que produeix la covid.





Els investigadors coincideixen que moltes persones no expliquen el que estan patint i que estan patint un problema mental després de la covid. És cert que el nombre de persones que pateixen això és reduït en comparació amb la quantitat de persones que pateixen de problemes respiratoris.





GAIREBÉ UN MILER DE CASOS ESTUDIATS





Des que va començar la pandèmia els investigadors no han deixat de buscar solucions i veure els problemes que genera la covid. Del gairebé miler de casos estudiats s'ha trobat encefalopatia en el 7% de les persones que han hagut de ser hospitalitzats a la Xina. Dins de tots els símptomes residuals, Màxim Zimerman, director mèdic de centre Cites Ineco, reconeix que la cefalea és el símptoma més freqüent al costat de la boira mental.





Durant tots aquests mesos d'estudi s'ha pogut comprovar que l'edat mitjana per a aquestes seqüeles és de 40 anys, afectant principalment a dones i treballadors de la salut. "El 55% dels pacients internats presenten alguna d'aquestes patologies. I poden ser un antecedent d'altres problemes neuronals més greus. Però amb el COVID estem aprenent dia a dia i utilitzant noves eines per potenciar els tractaments rehabilitadors", ha explicat Zimerman a Infobae.