Caixabank obre el seu tercer "all in one" a Espanya

@CAIXABANK





Caixabank obrirà un nou centre "all in one" a la plaça de Colón a Madrid. Amb això, l'empresa financera posa en marxa el seu nou centre flagship, el tercer que s'obre a Espanya després de les de València i Barcelona.





El nou centre de Caixabank està pensat per atendre de manera especialitzada a tots els seus clients, ja sigui per negocis o per particulars. L'oferta inclou zones específiques d'atenció especialitzades per a tot tipus de clients, des autònoms, particulars, Banca Premier fins Banca Privada. L'espai habilitat per a aquest nou centre és de 4.000 metres quadrats, que estan distribuïts en quatre plantes i una terrassa.





130 TREBALLADORS ESPECIALITZATS





Dins d'aquestes enormes oficines treballaran 130 empleats especialitzats per poder resoldre qualsevol tipus de dubte que li sorgeixi als clients. Es podran programar visites, canviar-les o anar al moment, ja que des de l'aplicació de CaixaBankNow es podrà veure l'agenda en temps real del gestor que l'atendrà.





El disseny i la tecnologia s'ha fos perquè l'experiència dels clients de Caixa Bank sigui única i especial. De fet, no caldrà ni avisar el gestor, ja que des de la mateixa aplicació marques que has arribat a l'oficina i la persona que t'atendrà baixarà a rebre't.





A més, dins d'aquest espai de 4.000 metres quadrats hi haurà una zona habilitada per a reunions, esdeveniments o xerrades. Tot està pensat perquè els clients puguin accedir a aquestes xerrades de manera presencial, però també es disposarà d'un servei de streaming per poder-les seguir en directe.





COMPROMÍS AMB L'ACCESSIBILITAT





Una de les grans novetats que incorpora Caixa Bank serà el seu compromís amb l'accessibilitat. Plans en braile o terra amb relleu són algunes de les mesures que s'han pres perquè tothom se senti inclòs i pugui accedir a tots els seus productes sense cap tipus de problema.