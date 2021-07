Richard Branson viatja a la porta de l'espai amb la seva pròpia nau

@EP





El multimilionari Richard Branson ha viatjat a la porta de l'espai amb la seva pròpia nau. És el somni que tenia des de fa alguns anys. De fet, en un programa de televisió el 1988 i va dir que havia pensat en anar a l'espai.





Avui, amb 70 anys, el multimilionari ha aconseguit aconseguir el que es va proposar fa més de 30 anys. La nau ha estat construïda per la seva pròpia empresa i, lògicament, és especial per poder fer aquest tipus de viatges. Amb això, si ha realitzat una prova per facilitar el turisme espacial per a qui el pugui pagar.





Dins de l'avió, anaven 3 tripulants, dos pilots i el mateix Branson, tots ells treballadors de l'empresa del multimilionari. La mateixa nau està dissenyada per assolir una altitud de més de 80 quilòmetres, just al límit entre l'atmosfera i l'espai exterior.





UNA COMPETICIÓ ENTRE multimilionaris





El viatge a l'espai ha estat una competició entre alguns multimilionaris. Tots volien que la seva pròpia empresa fos la primera a aconseguir aquesta fita. De fet, cap d'ells podria ser considerat vol espacial, ja que segons els estàndards internacionals la porta a l'espai està en els 100 quilòmetres d'altitud.





15 anys després d'anunciar que viatjaria a l'espai, Branson ha pogut complir amb la gesta que es va proposar.