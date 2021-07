El Papa Francisco resa l'Àngelus des del balcó de l'hospital

@EP





El Papa Francisco continua ingressat a l'hospital Gemelli, però no per això ha deixat de resar l'Àngelus des del balcó de la seva habitació. L'estat de salut del pontífex no preocupa, ja que se li ha vist en bones condicions una setmana després de la cirurgia intestinal de la qual va haver de ser intervingut.





Durant 10 minuts el Papa Francisco ha estat al balcó de la seva habitació llegint un text preparat, però a què ha afegit algunes parts improvisades. La veritat és que ha mesura que passaven els minuts s'ha vist com al pontífex li faltava l'alè, una cosa completament normal després de portar una setmana ingressat.





Aquesta és la primera vegada que el Papa Francisco ha donat l'oració dominical des d'un lloc diferent que no sigui la balconada de la plaça de Sant Pere a la Ciutat del Vaticà, excepte quan ha estat de viatge i, per tant, es trobava fora de les seves estances.