El preu de la llum torna a batre el seu rècord històric en diumenge

El preu de l'electricitat al mercat majorista se situarà avui, dia 11 de juliol, a 90,77 euros el megawatts/hora (MWh), fet que suposa un rècord històric per a un diumenge, impulsat per l'onada de calor que afecta gran part de la península. El preu màxim s'ha situat avui diumenge a 103,63 euros / MWh i el mínim en 67,98 euros / MWh, segons dades de l'Operador de Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE).





El preu mitjà d'avui supera, per tant, la marca aconseguida al juny, en què es va registrar una mitjana mensual rècord de 83,30 euros i està només nou euros per sota del rècord anual absolut de 99,8 euros el MWh arribat al passat 2 de juliol.





Fonts de el sector atribueixen aquest màxim a una combinació de factors, com l'onada de calor que s'estén aquest cap de setmana per gran part de la península, els costos dels drets d'emissió de CO2 -que han superat els 50 euros per tona- , i la pujada en el preu del gas.





Aquests elevats preus penalitzen la indústria i als particulars, especialment als 10,5 milions acollits a el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC), que veuen com les mesures de contenció de preus adoptades pel Govern no estan propiciant encara l'efecte desitjat .





Estan exempts els consumidors que estan en el mercat lliure -uns 17 milions-, ja que compten amb un preu pactat amb la seva companyia.





ELS ALTS PREUS ES MANTINDRAN







La vicepresidenta quarta de Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va advertir fa uns dies que els alts preus de l'electricitat registrats en les últimes setmanes, així com l'impacte que ha produït tant en consumidors domèstics com industrials , es mantindrà durant els propers mesos.





La ministra va manifestar que el seu principal objectiu és pal·liar l'efecte negatiu que aquests preus estan ocasionant en els consumidors, tot i que ha admès que aquesta situació seguirà mantenint-se en el temps.





En la seva opinió, la solució és aconseguir que el 100% de el sistema elèctric sigui capaç de proveir sense dependre de combustibles internacionals i dels costos d'emissió de diòxid de carboni (CO2).