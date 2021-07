L'aliança de Colau amb ERC, en dubte després dels indults

@EP





Ada Colau va explicar després de la seva primera reunió amb Aragonès ja investit president que des de En comú Podem sempre donarien suport a la Generalitat en tot allò relacionat amb la llibertat dels presos de l'1-O. No obstant això, ara que aquests ja han estat indultats, alguns membres del partit li han argumentat a l'alcaldessa de Barcelona per què, al seu parer, és un perill que segueixin aliats amb ERC.





Per començar, des del Govern de la Generalitat volen que des del partit de Colau aprovin el decret llei per a la creació d'un fons de 10 milions amb el qual poder pagar les fiances dels càrrecs i excàrrecs de la Generalitat. No obstant això, des de En Comú Podem alerten que si finalment el Tribunal de Comptes confirma que es tracta d'una malversació, això deixaria en molt mal lloc a la formació.





D'altra banda, assenyalen que el partit de Colau és sobiranista però no independentista. Per tant, ara que els presos de l'1-O ja han estat indultats i es troben en llibertat, En comú Podem no té per què seguir tan unit a ERC.













Per la seva banda, Pere Aragonès insisteix en crear una "gran aliança" a favor de la llei d'amnistia i del dret d'autodeterminació. I volen comptar amb els de Colau, encara que ells encara no han decidit si seguir mostrant-los el seu suport o distanciar-se finalment de l'independentisme.