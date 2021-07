VÍDEO: Es salva per un segon de que li caigui un llamp

Un home de Springfield, als Estats Units, es va salvar de ser impactat per un llamp per tan sol un segon. El veí va sortir a treure les escombraries i, a la tornada, la càmera de seguretat de l'habitatge va gravar com just després que ell passés per un punt en concret va caure un llamp.





En aquest moment apareix una flamarada a terra i es veu com l'home accelera el pas a causa de l'ensurt. "Vaig veure el flaix blanc, però sóc aquí avui, així que suposo que tot està bé", va dir l'home al mitjà local WWLP.