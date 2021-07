Mor una nonagenària a Bèlgica contagiada amb dues variants del Covid

@EP





Una dona morta al març a Bèlgica ha donat positiu per les variants alfa i beta, les identificades per primera vegada al Regne Unit i a Sud-àfrica, fet que confirma que és possible el contagi amb dues variants. El cas es debatrà al Congrés Europeu de Microbiologia i Malalties Infeccioses.





La dona, que no s'havia vacunat, es va contagiar pel que sembla després de mantenir contacte amb dues persones contagiades diferents, i sembla ser el primer cas documentat d'aquesta mena, informa la cadena britànica BBC.





La investigadora cap de l'Hospital OLV de la ciutat d'Alost, Anne Vankeerberghen, ha explicat que "les dues variants estaven presents a Bèlgica en aquell moment, així que és probable que la dona s'infectés alhora amb dos virus diferents". "Desgraciadament no sabem com es va contagiar", ha afegit.





"La dona vivia sola, però molta gent l'ajudava per atendre-la. És difícil determinar si la coinfecció de les dues variants perilloses va ser la causa de la ràpida deterioració de la pacient", ha indicat.





Es van detectar casos semblan al gener al Brasil amb un possible doble contagi, un d'ells de la variant gamma, o a Portugal, on recentment un jove de 17 anys aparentment es va tornar a contagiar amb una altra variant quan encara s'estava recuperant d'un contagi anterior.