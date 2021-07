Els nous ministres i vicepresidentes de Sánchez prometen els seus càrrecs

@EP





Els nous ministres i vicepresidentes del Govern central han promès els seus càrrecs aquest dilluns al Saló d'Audiències del Palau de la Zarzuela i la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha recorregut a la fórmula "Consell de ministres ".





En un acte celebrat davant Sánchez i davant el rei Felip VI, han pres possessió dels seus càrrecs Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Ribera com vicepresidentes primera, segona i tercera, respectivament. Ho han fet davant un exemplar facsímil de la Constitució editat per les Corts Generals el 1980, oberta per l'article 100 del títol IV, que tracta del Govern central i l'Administració.





Fins ara, Carmen Calvo era la vicepresidenta primera i Calviño, Díaz i Ribera ocupaven les Vicepresidències Segona, Tercera i Quarta, però la sortida del Govern central de la fins ara ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica ha propiciat aquests canvis.





En el cas de Díaz, s'ha desmarcat de la resta dels seus companys perquè ha finalitzat la seva promesa dient que mantindrà "el secret de les deliberacions de Consell de Ministres", en lloc del "Consell de Ministres". Després de les sortides i nomenaments anunciats el passat dissabte a Sánchez a la remodelació de l'Executiu, aquest queda constituït per catorze ministres (el 64,6% del total) i vuit ministres.





ELS DOTZE PROMETEN ELS SEUS CÀRRECS



La primera a assumir el seu nou lloc aquest dilluns ha estat la ministra de Justícia, Pilar Llop --abans presidenta del Senat--, que passa a ocupar el seu lloc com Notària Major del Regne, i l'han seguit Calviño, Díaz i Ribera.





Posteriorment, han fet el mateix José Manuel Albares com a ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació; María Jesús Montero com a ministra d'Hisenda i Funció Pública; Raquel Sánchez com a ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana; Pilar Alegría com a ministra d'Educació i Formació Professional; Félix Bolaños com a ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica; Isabel Rodríguez com a ministra de Política Territorial; Miquel Iceta com a ministre de Cultura i Esport; i Diana Morant com a ministra de Ciència i Innovació.





A part de Calvo, els altres ministres que han sortit del Govern central són Arancha González Laya (Exteriors), José Luis Ábalos (Transports), Isabel Celaá (Educació), Pedro Duque (Ciència) i José Manuel Rodríguez Uribes (Cultura i Esport).





Per finalitzar l'acte celebrat a la Zarzuela, els dotze ministres i vicepresidentes han posat per una fotografia de grup al costat del cap de l'Estat i a Sánchez. A primera fila hi havia el president, Felipe VI, les tres vicepresidentes, Pilar Llop i Félix Bolaños, i els altres membres del Govern central s'alineaven en una segona fila.





A l'acte també han assistit el cap de la Casa del Rei, Jaume Alfonsín Alfonso, el secretari general d'aquesta institució, Domingo Martínez Palomo, i el cap de la Cambra Militar de la Casa de Rei, Emilio Juan Gràcia. Per donar fe, ha estat la directora general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, Sofía Pont Santiago.