Les onades de calor un perill per a la salut agreujat per l'escalfament global

Fa uns dies corria una impactant notícia arreu del món: centenars de persones estaven morint al Canadà a causa d'una forta onada de calor. Encara que sembli un fet aïllat això és una cosa que es repeteix cada vegada amb més freqüència. De fet, segons el Servei Meteorològic Nacional dels Estats Units, el NWS, a Las Vegas s'ha arribat aquests dies a una temperatura de 47,2 ºC, un màxim que ja s'ha aconseguit en tres ocasions des de 2005.





Però això no és una cosa que estigui succeint solament a Estats Units, sinó que es produeix també en altres llocs del món com Espanya. Sense anar més lluny, aquest cap de setmana es van superar els quaranta graus a l'ombra en ciutats com Sevilla o Aranjuez. Això va ser producte d'una onada de calor que es va anar desplaçant per la resta de país aquest dilluns.





Així ho anunciava la Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que va dir que aquesta massa d'aire calent es combinaria amb la "gran estabilitat atomsférica i la forta insolació pròpia d'aquesta època", donant com a resultat aquest augment tan significatiu de les temperatures.





PER QUÈ ES PRODUEIX UNA ONADA DE CALOR?





Segons l'AEMET una onada de calor és "un episodi d'al menys tres dies consecutius, en què com a mínim el 10% de les estacions considerades registren màximes per sobre del percentil del 95% de la seva sèrie de temperatures màximes diàries dels mesos de juliol i agost del període 1971-2000".





Aquestes onades de calor tenen lloc quan una massa d'aire calent procedent d'un altre lloc del món arriba a un punt de mapa per quedar-se allà dies o setmanes i provocar que les temperatures pugin molt més del que és habitual per a aquest lloc en concret i per a aquesta època de l'any en concret.





Així, Espanya, que es troba prop d'Àfrica, rep de forma habitual masses d'aire càlid procedents d'aquest continent. Però resulta sorprenent quan tenen lloc als Estats Units, en què les temperatures de més de 47 graus assolides estan vint graus per sobre del que haurien d'estar.





CANVI CLIMÀTIC I ONADES DE CALOR





L'acumulació de gasos d'efecte hivernacle fan que les temperatures augmentin any rere any. I això contribueix, al seu torn, al fet que les onades de calor siguin cada vegada més freqüents.





De fet, l'IPCC (grup d'experts creat fa 30 anys per tractar el canvi climàtic) ja advertia en el seu informe de 2018 que a mesura que el planeta vagi augmentant la seva temperatura s'anirien produint "fenòmens meteorològics extrems com les onades de calor".





PERILL PER A LA SALUT





Gairebé 600 persones van perdre la vida per culpa de l'onada de calor que va afectar Canadà fa uns dies, gairebé totes per mort sobtada. També han aparegut morts milers de musclos i cloïsses per la mateixa causa, ja que això no només afecta les persones.





Però els experts assenyalen que les morts sobtades per cops de calor no són les úniques defuncions que es produeixen per les altes temperatures. Aquestes representen només un 2 un 3% del total; la resta es produeixen a l'agreujar-se altres patologies prèvies de les persones, com els problemes de cor o els renals.





De fet, el 2003 es va produir una onada de calor a Espanya que va deixar 130 morts per cops de calor. Però a l'estiu hi va haver un excés de mortalitat de més de 6.500 persones, a les que van poder agravárse-li per la calor les seves patologies.