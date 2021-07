Vuit de cada deu trasplantats superen la infecció per Covid-19

Vuit de cada deu persones trasplantades que es contagien de COVID-19 superen la infecció, segons un estudi liderat per l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i en el qual ha participat la Xarxa de Donació i Trasplantament espanyola.





Sota el títol 'COVID-19 en pacients trasplantats d'òrgans sòlids a Espanya el 2020: doblegant l'onada?', el treball analitza la repercussió de la COVID-19 en 1.634 pacients trasplantats d'òrgans que van desenvolupar la malaltia al llarg del passat any i compara l'evolució de 690 casos diagnosticats durant la primera onada de la pandèmia (abans del 13 de juliol) pel que fa a 944 diagnosticats durant la segona onada (després del 13 de juliol).





Els resultats mostren que la infecció no impacta de forma tan important en els pacients trasplantats com es creia en un primer moment. Així, la mortalitat en pacients trasplantats que desenvolupen la COVID-19 que es va observar durant la primera onada (26%) es va reduir a un 17 per cent durant la segona, el que reflecteix que el 83 per cent d'aquests pacients superen la malaltia.





"La taxa que s'ha registrat en el segon període és més real que la que inicialment es va descriure en aquest col·lectiu. Una gran notícia per als pacients trasplantats", afirma la directora general de l'ONT, Beatriz Domínguez-Gil. En aquesta anàlisi també s'aprecia la reducció de la necessitat d'ingrés hospitalari (de 87% al 58%) i el desenvolupament de la síndrome de destret respiratori agut (de 34% a 21%).





"La reducció en la letalitat està motivada en gran mesura per la major capacitat de sistema sanitari per diagnosticar casos asimptomàtics o amb simptomatologia lleu en el segon període, que no detectàvem al març o abril", afegeix Mario Fernández-Ruiz, president de GESITRA- IC i coautor de l'estudi. Així, per avaluar si la mortalitat realment havia disminuït al llarg del temps, es van comparar casos amb un nivell de gravetat similar en les dues onades.





D'aquesta manera, no es van observar diferències en mortalitat entre les dues onades quan l'anàlisi es va efectuar específicament en els pacients que van requerir ingrés hospitalari. També va ser similar en ambdós períodes quan l'anàlisi es va limitar als pacients que van ingressar en una unitat de cures intensives (UCI).





Pel que fa a la població general, la major mortalitat de la COVID-19 en pacients trasplantats es deu en gran mesura al perfil demogràfic d'aquests pacients. De fet, la letalitat de la COVID-19 en els pacients trasplantats que van desenvolupar la malaltia durant tot 2020 es redueix a un 12 per cent quan s'ajusta per edat i sexe de la població general.





Els autors també han pogut identificar alguns factors que influeixen en una evolució desfavorable de la infecció en aquests pacients: és més gran en els receptors d'un trasplantament pulmonar que en els d'un altre tipus d'empelts. Com en la població general, l'edat del pacient també és molt rellevant.





Així, els trasplantats majors de 60 anys en el moment de la infecció tenen una pitjor evolució. Finalment, la tercera circumstància que determina l'afectació de la COVID-19 en els pacients trasplantats és el caràcter nosocomial de la infecció, pel que la seva situació s'agreuja si el contagi es produeix en un centre hospitalari.





Aquest ampli anàlisi també descriu els canvis que s'han produït en el maneig de la infecció en aquests pacients. L'ús de fàrmacs amb suposat efecte antiviral, postulat durant les primeres setmanes de la pandèmia, s'ha abandonat gairebé del tot, ja que no han demostrat eficàcia en els assajos clínics realitzats en els últims mesos.





Ha estat menys freqüent, d'altra banda, l'ajust de fàrmacs immunodepressors a la segona que a la primera onada. L'ús de corticoides, com la dexametasona, que sí que ha demostrat eficàcia en pacients que requereixen oxigenoteràpia o ventilació mecànica invasiva, s'ha utilitzat en més de el 40 per cent dels casos diagnosticats en les dues onades.





L'estudi, publicat a la revista científica 'Transplantation', ha comptat amb l'assessoria del Grup d'Estudi d'Infecció en el Trasplantament i l'Hoste Inmunocomprometido (GESITRA-IC) pertanyent a la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC).