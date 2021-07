Recullen més de 30.000 firmes per traslladar les elefantes del Zoo de Barcelona a una reserva

@EP





Més de 30.000 persones han signat una petició de la plataforma Change.org perquè l'Ajuntament de Barcelona traslladi a les tres elefantes del Zoo a un santuari o reserva i compleixi amb l'ordenança del parc.





La petició, llançada fa dues setmanes per la fundació animalista Franz Weber, recalca que l'ordenança preveu que experts independents avaluïn als animals per a "organitzar el seu trasllat a un santuari o reserva, sempre que sigui possible", ha informat aquest dilluns Change.org en un comunicat.





Critiquen que a l'Ajuntament "s'obstina a no fer cas la voluntat ciutadana que va promoure i va aconseguir consensuar" l'ordenança, pel que insisteixen en el compliment d'aquesta.