El TSJC es declara competent en la causa contra Juvillà

@EP





La sala civil i penal de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) s'ha declarat competent per continuar la investigació per un presumpte delicte de desobediència al diputat de la CUP al Parlament i secretari tercer de la taula, Pau Juvillà, per no retirar els llaços de les finestres de l'despatx del seu partit a l'Ajuntament de Lleida en la campanya de les eleccions generals de 2019.





En un acte d'aquest dilluns, consultat per Europa Press, la sala desestima la sol·licitud de nul·litat i de declaració d'incompetència plantejada per Juvillà i nomena instructor per a l'examen de les actuacions rebudes i tramitar l'obertura de la fase de judici oral.





El TSJC va obrir diligències contra Pau Juvillà al juny quan el jutjat d'instrucció 3 de Lleida va remetre la causa per haver-se convertit en aforat al ser elegit diputat.





La Fiscalia va presentar una querella per delicte de desobediència per presumptament haver incomplert reiteradament els requeriments efectuats per la Junta Electoral de zona per a la retirada dels llaços grocs en les finestres dels despatxos assignats al grup municipal a l'edifici de l'Ajuntament de Lleida.





L'actuació de la Fiscalia de Lleida va ser conseqüència de la denúncia de Cs, i finalment van ser els Mossos d'Esquadra els qui van retirar els llaços.





Al maig de 2019, després de la declaració de Juvillà al Jutjat d'Instrucció 3 de Lleida, el partit va assegurar que la decisió de mantenir els llaços va ser "col·lectiva" i es va adoptar de manera assembleària.