@EP





Terelu Campos s'ha mostrat molesta amb la seva germana Carmen Borrego després de la intervenció d'aquesta última en 'Divendres Deluxe'. "Quan s'uneixen el 'Deluxe' i la meva germana és com ajuntar la fam amb les ganes de menjar i m'espanta perquè necessito una mica de tranquil·litat en la meva vida en aquests moments. Encara tinc massa dolor acumulat. Tot d'una, comença a sortir el meu nom en enmig d'un enfrontament amb Alonso Caparrós i no entenia res", ha escrit al seu bloc per Lecturas.





Sobre les paraules de la seva mare, Alejandra Rubio s'ha mostrat sorpresa i ha volgut renyar-la. "La meva mare es queixa tot el dia que parlem d'això i donant-li bombo, i no entenc per què va ella i sobre alimenta més tot això", va declarar a Viva la Vida.