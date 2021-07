Restablerta la circulació ferroviària després del descarrilament d'un tren sense passatgers a Gavà

@EP





Sobre les 3: 30h de la matinada d'aquest dilluns la circulació de trens a la R2 va quedar restablerta després de patir una aturada a causa del descarrilament d'un tren sense passatgers a Gavà.





L'incident es va produir quan el tren estava realitzant una maniobra prop de l'estació de Gavà a les 20:50h d'aquest diumenge. L'eix del tren va sortir de la via, encara que per sort no es van haver de lamentar ferits.





La incidència va afectar les línies R2, R13, R14, R15 I R16 i es va necessitar un servei alternatiu per carretera per traslladar els passatgers en el tram afectat. Els trens de llarga distància es van desviar per Vilafranca de Penedès.