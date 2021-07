Goirigolzarri es reuneix amb esportistes que aniran als Jocs Paralímpics de Tòquio

@EP





El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, i el president del Comitè Paralímpic Espanyol (CPE), Miguel Carballeda, s'han reunit aquest dilluns amb una representació d'esportistes que competiran en els Jocs Paralímpics a Tòquio a finals d'agost.





Tots ells han departit a l'oficina Store Porta Alcalá-Serrano de CaixaBank a Madrid, on han visitat l'exposició itinerant #InconformistasDelDeporte, que es focalitza en l'esport paralímpic i els seus èxits a tota la societat, ha informat l'entitat bancària aquest dilluns en un comunicat.





Goirigolzarri ha destacat la importància de visibilitzar l'esport paralímpic a Espanya i fer brillar els èxits dels atletes, i ha posat en valor les múltiples accions impulsades per l'entitat en aquest patrocini estratègic.





Per la seva banda, Carballeda ha ressaltat el valor d'iniciatives que CaixaBank està duent a terme a favor de la difusió de l'esport paralímpic i ha dit que l'exposició ajuda a acercárselo una mica més a la societat.





A través d'aquesta iniciativa, CaixaBank reprèn el seu suport a un dels patrocinis estratègics de l'entitat, com és l'acord amb el Comitè Paralímpic Espanyol i el pla ADOP, l'objectiu és proporcionar als atletes els mitjans econòmics precisos i la visibilitat necessària per que puguin preparar-se per competir com a atletes d'elit.