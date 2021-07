Cosentino llança Sunlit Days: una col·lecció inspirada en la Mediterrània

Presentació de Sunlit Days / @Consentino









Els colors de la Mediterrània, la natura i la llum són els protagonistes de l a primera col·lecció de Carboni Neutral de Silestone, de nom Sunlit Days que es converteix en la primera col·lecció neutra en emissions de carboni dins de el sector de les superfícies de quars i en qualsevol pedra d'enginyeria. Sunlit Days és un repertori de cinc colors que evoca el Mediterrani i la natura: Far White, Cisell Grey, Argila Xarxa, Cala Blue i Posidonia Green.







Aquest nou producte demostra l'aposta de Cosentino per la sostenibilitat de la marca, i posa de manifest l'òptima gestió mediambiental que des de fa anys porta realitza el Grup Cosentino. Per arribar a aquest nou èxit en la indústria, l'empresa s'ha compromès amb la compensació d'emissions de CO² de tot el cicle de vida de la sèrie Sunlit Days de Silestone®, mitjançant diferents projectes de compensació voluntària, degudament certificats, emmarcats dins de l' mercat Voluntari de Carboni. Aquesta iniciativa es complementa així mateix amb un programa de col·laboració per a la preservació dels fons marins.









Far White, Cisell Grey, Argila Xarxa, Cala Blue i Posidonia Green són una mica més que els noms d'aquests cinc colors; són històries, vivències, expressions, un homenatge a la forma de viure de persones reals que han trobat a la terra mediterrània seva veritable essència. Es pot conèixer el que hi ha darrere dels que representen aquests cinc noms Sunlit Days ?.





Far White representa el blanc de la Mediterrània i el de les seves parets banyades pel sol, representant puresa, senzillesa i serenitat. Inspirat en els fars que dibuixen el camí per als vaixells, aquest color es caracteritza a més per una textura sedosa i suau a el tacte. Far White és un cant de les persones que estimen la vida.





Mario, l'últim farer que inspira a Faro White: Un dia, a Madrid, Mario troba un anunci en el periòdic: una acadèmia prepara oposicions per a futurs fareros. Mesos més tard, la mar d'asfalt havia estat substituït per un altre que li va canviar per complet la vida: el Mediterrani. Amb 150 quilòmetres de mar a l'horitzó, les desenes de llums de Madrid havien estat substituïdes per una sola llanterna: la del seu far. Des de fa ja més de 28 anys, treballa al Parc Natural de Cap de Gata, a Almeria, on, a més és escriptor i creador d'històries. Mario és l'últim farero, l'últim d'una professió amenaçada per la tecnologia. Quan ell no estigui, els seus relats quedaran per sempre.







@Consentino







Cisell Grey és un gris de gra fi i sedós, un to que desplega el seu millor melodia quan és banyat per la llum. És neutre, flexible i capaç de balancejar entre el càlid i el fred. El seu suau textura captiva.







David, el lutier que inspira a Cisell Ramat. La llum es cola per la finestra del taller. A l'interior, un somrient David treballa en els seus encàrrecs. Esbossos i plans de guitarres úniques poblen les parets, diferents olors de fusta impregnen l'ambient. David és un lutier francès establert en Níjar, Almería, que va venir per vocació i es va quedar per amor al sol, a una manera concreta de viure, a la música i al magnetisme d'aquesta terra. David fa màgia i el seu amor és el seu art. Les seves mans acaricien la fusta i passegen per cadascuna de les eines. Gaudeix de cada detall, pensa en el viatge i no en la destinació.











@Consentino







Argila Xarxa. El mediterrani respira foc i sembla rajar sang en diversos dels seus punts geogràfics. Això és precisament Argila Xarxa, un vermell terrós que enamora, que sap a vi i que fa olor de petricor. Essència, resum de color, força, passió i molt accent. La seva textura suau conviu en harmonia amb la seva bellesa.





Rober i María de la Mar, els conreadors de vinyes que inspiren a Argila Xarxa. En Culgròs, entre Sierra Nevada i Gádor, i enmig d'una immensitat de calma, es troba el recés de pau de Rober i María de la Mar: la seva vinya, convertit en la seva connexió amb la terra i la naturalesa. Fa 10 anys, tots dos van arribar a aquesta petita vinya i van sentir que era el seu lloc, el lloc on tirar arrels. Gaudeixen i es nodreixen de la naturalesa, a la qual acaronen amb afecte. El seu vi té un sabor únic, fruit d'aquesta terra argilenca i màgica, elaborat únicament amb raïm. Puresa, passió i destí defineixen la seva manera de viure.







@Consentino







Posidònia Green. El tresor marí de la Mediterrània dóna nom a aquest color verd que ens transmet la bellesa de les praderies de la posidònia. Vitalitat, alegria i naturalesa es fonen en aquesta proposta disposada a sorprendre, disposada a hipnotitzar. La seva textura, suau, melòdica, es complementa amb l'harmoniós tot d'un color disposat a conquerir.









@Consentino





Cosentino és la marca líder mundial en el sector de les superfícies minerals híbrids per al món de l'arquitectura i el disseny. Amb una presència en el mercat durant més de 30 anys, ofereix característiques tècniques i de disseny úniques, com ara una gran resistència i duresa, facilitat de neteja i manteniment, alta intensitat cromàtica i la bellesa sense igual i brillantor.





En els últims anys, Cosentino ha desenvolupat tecnologies innovadores i exclusives com a N-Boost i HybriQ +. L'ús d'aquestes tecnologies representa un salt qualitatiu important en l'evolució de Silestone en termes de funcionalitat, qualitat, bellesa i sostenibilitat perquè prové d'una formulació híbrida de matèries primeres minerals, com el quars, materials sintètics i materials reciclats.





HybriQ + / @Consentino









El procés de fabricació de Cosentino és un cas d'èxit mediambiental, ja que s'elabora amb un 99% d'aigua reciclada i un 100% d'electricitat renovable, a més de matèries primeres reciclades. Gràcies a més de 80 colors i una àmplia gamma d'acabats i formats, les possibilitats arquitectòniques i de disseny que ofereix Silestone són infinites. És la superfície perfecta per a una varietat d'aplicacions en cuines i banys, però també en laboratoris, hospitals, hotels, restaurants i altres espais professionals.