En vaga els treballadors General Cable per l'acomiadament de 7 treballadors

Les treballadores i els treballadors de General Cable (Prysmian) del centre de treball d'Abrera han aprovat en assemblea la convocatòria de vaga de 24 dies per als dies 13, 20 i 27 de juliol, en contra de la decisió de l'empresa de rescindir 7 llocs de treball en la secció de magatzem de producte acabat, tal com ha informat el sindicat UGT FICA en un comunicat aquest dilluns.





Segons explica UGT, la direcció va comunicar a la representació legal dels treballadors la intenció d'amortitzar els llocs de treball de l’àrea de magatzem, externalitzant els llocs de treball de l'àrea de magatzem a l'empresa multiservei Grupo CTC, que té com a objectiu abaratir costos "precaritzant les condicions de treball".





General Cable (Prysmian) no ha estat capaç de justificar la destrucció d'aquests llocs de treball, apunta el sindicat. Es tracta d'una "decisió capriciosa per abaratir despeses i convertir llocs de treball dignes en llocs de treball dirigits per una empresa multiservei amb l'únic objectiu d'obtenir benefici de cada lloc de treball que es vol amortitzar".