Fundació "la Caixa" i Unió de Pagesos uneixen forces pel món agrari

CaixaBank, a través de la Fundació “la Caixa”, ha mostrat el seu suport a Unió de Pagesos per tal de tirar endavant dos projectes socials. L’acord el van signar el coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball, i el director d’institucions de CaixaBank a la direcció territorial Catalunya, Joaquim Macià.





Unió de Pagesos ha rebut una col·laboració de 15.600 euros per a desenvolupar dues iniciatives vinculades al món agrari.





La primera d’elles du per títol "Envelliment saludable: Vida, terra i arrels" i té com a objectiu fomentar l’envelliment actiu i saludable entre la gent gran del món rural i afavorir la seva vida social compartint les seves experiències i donant a conèixer el seu ofici a nens i nenes d’escoles de primària.





El segon projecte, batejat com a "Obrint portes", té com a finalitat oferir atenció, formació i acompanyament a nois i noies menors no acompanyats per tal de facilitar la seva integració social, personal i laboral. En aquestes sessions, als participants se’ls ofereix formació en l’àmbit agrari i d’idiomes i se’ls aporta un servei d’orientació i intermediació laboral i administrativa.