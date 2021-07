Controlat el foc causat per l'explosió d'un dipòsit de l'empresa Frangance Science a Olesa de Montserrat

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’Alerta del PLASEQCAT en fase d'ALERTA per un accident a l'industria FRAGANCE SCIENCE ubicada al carrer de Can Singla del Polígon Can Singla d'Olesa de Montserrat per incendi a un dipòsit al exterior de la nau.







Segons ha informat un testimoni a les 14:58 al Telèfon d'Emergències 112 Catalunya s'ha produït una explosió amb posterior incendi a l'empresa FRAGANCE SCIENCE (Polígon Can Singla), la substància involucrada és dipropylen glycol.El foc ha estat controlat a les 16.39h. S'ha tractat d'un foc exterior, i els bombers continuen fent inspecció de l'interior de la nau on a la planta inferior el foc no s'ha propagat i la planta superior ha estat afectada pel fum.





El Cos de Bombers de la Generalitat, que ha desplaçat 12 dotacions, ha informat de l'explosió d'un dipòsit de dotze tones. Part del producte s'ha evaporat en la mateixa explosió i la resta ha quedat en una cubeta de recollida on està sent cobert amb escumes. Un altre dipòsit de cinquanta tones que estava buit en el moment de l'incident també s'ha vist afectat pel foc i està sent extingit.

Els Bombers també han hagut d’extingir uns 500 m2 de marges que han pres a conseqüència de l’incendi del dipòsit.





El Sistema d'Emergències Mèdiques, SEM, ha desplaçat al lloc cinc unitats, una d'elles medicalitzada, però no hi ha hagut ferits o afectats. Els treballadors que es trobaven en la fàbrica afectada han estat evacuats i els treballadors de les empreses veïnes han estat confinats.

Al lloc s'han desplaçat operatius de Bombers, Mossos d’Esquadra, Policia Local i Sem.