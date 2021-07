Canvis a la cúpula de RTVE Catalunya: Nolis nou director d'RTVE i Rodríguez de Ràdio 4

Oriol Nolis /@RTVE





Oriol Nolis Curull ha estat nomenat nou director del centre de producción de RTVE a Catalunya. Llicenciat en Dret i Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, ha treballat a premsa, ràdio i televisió, i des del 2005 ho fa a RTVE, on ha desenvolupat múltiples responsabilitats tant a Sant Cugat del Vallès com a Torrespaña.





Oriol Nolis (Barcelona, 1978) va començar com a reporter del programa "Catalunya Avui" (2005) i després ha estat al capdavant de tots els Informatius territorials de RTVE Catalunya (Migdia, Vespre i Cap de Setmana). Durant la temporada 2010-2011 va ser presentador del Canal 24 Horas i entre el 2013-2014 i el 2018-2019 va ser presentador del Telediario de TVE.





També ha presentat "El Debate de La 1", en la seva edició nacional i en la de TVE Catalunya. Després del seu pas pels Serveis Informatius, va presentar el programa "Blue Zulú" i ha estat professor de l'Instituto RTVE. També ha desenvolupat la seva tasca docent com a professor associat de Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra.





A RNE ha estat col·laborador de programes com "24 Horas" i "De boca a orella" a Ràdio 4. El 2015 va publicar la seva primera novel·la, "La extraña historia de Maurice Lyon".





SORAYA RODRÍGUEZ, DIRECTORA DE RÀDIO 4





D'altra banda, la periodista Soraya Rodríguez (Sabadell, 1977) ha estat nomenada nova directora de Ràdio 4, l'emissora en català de RNE.





Soraya Rodríguez /@RTVE





Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000), Soraya Rodríguez ha estat des del 2015 sotsdirectora d'Informatius de RNE Catalunya.





Des del 2008 va ser redactora d'Informatius RNE Catalunya a les seccions de Política i Societat. Anteriorment va ser editora adjunta de "La 2 Noticias" a les temporades de 2007 i 2008.

Al 2003 es va incorporar com a redactora d'Informatius a la secció de Telediarios a RTVE Catalunya.