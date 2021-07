Troben un cos al pantà de Siurana que podria ser del noi que va desaparèixer el passat divendres

@EP





Localitzen un cos a la zona del pantà de Siurana on els equips d'emergències buscaven el jove desaparegut des del passat divendres. Fonts dels bombers, que aquest dilluns al matí han reprès les tasques de recerca amb sis dotacions, incloent submarinistes, embarcacions i gossos especialitzats, han confirmat la troballa.





A l'espera que les tasques d'identificació ho confirmin, tot apunta que el cadàver correspondria al noi de 29 anys i veí de Prades que va desaparèixer divendres a la tarda. Segons van explicar diversos testimonis, va entrar a l'aigua buscant la pilota del seu gos, quan es trobava en una illeta formada al mig de l'embassament, i ja no en va poder tornar a sortir.





Efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) Subaquàtic dels Bombers han trobat el cos cap un quart i mig de quatre de la tarda. Es trobava a una profunditat d'onze metres i a 30 metres de distància de la vora del pantà. La recerca s'ha accelerat a partir d'aquest mateix dilluns, quan els Bombers han tingut accés a les càmeres de seguretat del recinte, fet que ha permès circumscriure amb major precisió el lloc de la recerca. Així, mentre que fins ara es treballava en funció d’un últim punt d’albirament de la víctima assenyalat per testimonis, s’ha pogut establir una línia més acotada per a fer-hi les batudes.





Els treballs s'han desplegat en un entorn de zero visibilitat, amb un fons amb gran relleu i caigudes de fins a 35 metres de fondària així com amb gran abundància de vegetació aquàtica. La troballa del cos s’ha efectuat en un punt desplaçat a més de deu metres d’allà on assenyalaven els testimonis.





Un cop els efectius policials han recollit la informació necessària per a les diligències judicials corresponents, els bombers han extret el cos, tasca que ha culminat cap a les quatre de la tarda. A partir d'aquest moment, els Mossos d’Esquadra han iniciat les tasques policials de comunicació a les famílies i identificació del cos. Des del passat divendres, fins a 56 dotacions terrestres, aèries i aquàtiques han participat en les tasques de recerca.





L'operatiu ha inclòs el desplegament d’un helicòpter amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i metge especialitzat en rescats, efectius dels GRAE subaquàtics, una embarcació de salvament, recolzament logístic per part del Grup de Suport Operatiu (GROS), una Unitat de Comandament Mitjana i personal dels parcs de Prades, Reus, Falset, Cornudella de Montsant i Cambrils.





També han participat unitats de Seguretat Ciutadana, d'Investigació, Científica, Marítima i Aquàtica dels Mossos d’Esquadra, set dotacions del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i membres del cos de recerca subaquàtica dels Bombers de Barcelona.