Els sinistres amb patinets elèctrics no afluixen

@EP





La mobilitat a la ciutat de Barcelona és un tema que està en constant debat. Fa uns mesos, o fins i tot anys, es parlava de la ciutat "dels 15 minuts" referint-se a una ciutat comtal en la qual tot estaria a l'abast amb "tan sols" quinze minuts de trajecte. Per fer realitat aquest projecte és indispensable una xarxa de transport públic ben connectada així com una eficiència en el servei, apuntaven els experts.





En aquell moment es valoraven com a eines de mobilitat l'autobús, el metro, els Ferrocarrils de la Generalitat, el Bicing, o fins i tot el taxi. Però amb el que no comptaven els experts era amb la nova modalitat de desplaçament que robaria cada vegada més protagonisme a la popular bicicleta: el patinet elèctric.





El patinet elèctric ha entrat amb força a les ciutats europees i del món en general. En el cas de Barcelona, aproximadament va ser el 2018 quan va començar a agafar volada i es va integrar a poc a poc en el paisatge urbà de la capital catalana. Tal com va publicar al portal web de comparació de preus Idealo, entre gener de 2019 i 2020 les vendes d'aquest vehicle individual es van incrementar un 1.021%.





@Idealo





Un informe publicat per la Xarxa de Ciutats en Bicicleta, assenyalava que a finals de 2019 ja circulaven més de mig milió de patinets a Espanya i el 6,7% de les llars en tenia almenys un. Així doncs, amb aquest auge del patinet elèctric, també anomenat Vehicle de Mobilitat Personal (VMP), és lògic que el nombre d'accidents en què es vegi implicat un VMP vagi a l'alça.





EN UN 80% DELS ACCIDENTS HI HA UN PATINET IMPLICAT





Aquest dilluns el tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat a l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha informat que els accidents amb patinets elèctrics implicats han augmentat prop d'un 80% a la ciutat respecte al 2019 i 2020. Batlle ha comentat aquesta xifra en el marc de la presentació de les dades de sinistralitat del primer semestre de l'any a la capital catalana.





"El 2021 confirma la incorporació plena dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) i de les bicicletes dins de la problemàtica de la sinistralitat", ha dit Batlle en l'acte on també han intervingut el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, i el director de Mobilitat, Adrià Gomila.





El tinent de Prevenció i Seguretat ha assenyalat, però, que l'advertència no busca "en absolut criminalitzar" als usuaris d'aquests mitjans de transport, tot i que ha destacat la importància que no tinguin conductes irresponsables. De tots els accidents registrats, en 334 hi estava implicat un patinet, ha destacat Batlle, una xifra que queda lluny dels 2.262 sinistres relacionats amb els turismes. Així mateix, dels 3.334 accidents amb víctimes als quals ha intervingut la Guàrdia Urbana, dos d'ells circulaven en VMP.





VALÈNCIA TAMBÉ FA NÚMEROS





La setmana passada va ser el torn de València i en la valoració que va fer el regidor de Protecció Ciutadana, Aaron Cano, sobre els problemes de seguretat viària de l'any 2020, va concloure que els accidents a la ciutat amb patinets implicats s'havien quintuplicat.





El 2017 només hi va haver nou accidents amb VMP a les vies valencianes, el 2018 ja van pujar a 72 casos, el 2019 es va passar a 368 sinistres i el 2020 "tot i els 98 dies de confinament en què la mobilitat estava reduïda la xifra ha ascendit als 469 accidents", va detallar Cano.





El regidor de Protecció Ciutadana apuntava que "és una evidència clara que tenim un problema amb els patinets. La compra d'aquests vehicles s'ha multiplicat i els accidents amb els VMP és un tema que hem d'abordar".





En aquest sentit, Cano també va subratllar que del nombre total d'atropellaments a València el 2020 (7.000), 33 van ser per part de patinets elèctrics, tres més que les bicicletes.





AUGE D'ACCIDENTS A ESPANYA





Pel que fa al conjunt d'Espanya, els accidents amb patinets elèctrics es van incrementar en un 31,6% l'any passat, segons les conclusions d'un estudi que la Fundació MAPFRE va presentar a principis del 2021. En el conjunt de l'any 2020 van morir sis persones que anaven a bord d'un patinet, un més que el 2019.





Tot i que la xifra total no és molt elevada, des de la Fundació MAPFRE expliquen que són dels accidents "més mediàtics", ja que no existeix un registre oficial de dades de sinistralitat en vehicles de Mobilitat Personal (VMP) a Espanya.





L'informe també detalla que tant el 2019 com el 2020 la franja d'edat majoritària dels afectats per aquest tipus d'accident va ser dels 16 als 35 anys. Quant al primer any (2019) hi va haver dos menors d'edat morts, xifra que va descendir a un el 2020. Segons el mateix document, la majoria dels xocs són en l'àmbit urbà i contra turismes (un 87% dels casos). L'informe també posa el focus en l'augment del nombre de sinistres en què el conductor del patinet portava un acompanyant, que van passar de suposar el 3% el 2019 al 6% el 2020.





LES CAUSES





Tal com mostra la Fundació MAPFRE, les principals causes de mort o ferides greus en els accidents de VMP es deuen al fet que els usuaris van sense casc (en un 40%), que hi ha imprudències per part d'altres vehicles (un 20%) i que se circula per vies interurbanes, acció que està prohibida. Un altre motiu important és l'excés de velocitat, ja que representa un 14% de les causes dels sinistres que han provocat víctimes mortals, destaca l'asseguradora.





Per la seva banda, en la compareixença que feia la setmana passada el regidor de Protecció Ciutadana de València, Aaron Cano, denunciava que en moltes ocasions els accidents "van associats a persones que no tenen els permisos de conduir, que no coneixen les normes o que han vist que poden circular fàcilment per la ciutat".





Per evitar accidents, els experts de la Fundació MAPFRE adverteixen de la importància de no envair la zona per la qual circulen els vianants, és a dir les voreres, i baixar del patinet quan vagin a creuar per un pas de "zebra". També posen l'accent en no utilitzar el peu sobre la calçada com a fre (per evitar fractures), portar armilles reflectants i no utilitzar dispositius per escoltar música. A més, es recomana usar sempre casc, ja que és fonamental per minimitzar les conseqüències dels cops que pateix el conductor del patinet quan cau i xoca contra el terra o contra un "element fix o mòbil".





LA NORMA





A partir del 2 de gener d'aquest any ha entrat en vigor un nou decret de la DGT en què es registren les noves normatives per a la regulació dels patinets elèctrics. Algunes de les mesures que es recullen en el decret són:





- La velocitat màxima permesa serà de 25 km / h. No complir aquesta norma tindrà una sanció de 500 € i la immobilització del vehicle.

- No es podrà circular amb patinets elèctrics per les voreres i les zones de vianants. Tampoc es podrà circular per vies interurbanes, travessies i autopistes i autovies que comuniquin poblacions. De la mateixa manera queda prohibida la circulació per túnels urbans. Així doncs, s'haurà de circular pels carrils bici, per norma general.

- Segueix estant prohibit circular amb patinet quan s'ha begut alcohol, o amb auriculars posats.

- Segueix estant prohibit transportar més d'1 persona al patinet. Són vehicles uni-plaça.





Seguint les regulacions de Madrid i Barcelona, l'edat mínima per a l'ús d'un VMP és de 15 anys a Madrid i 16 a Barcelona.