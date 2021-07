Gemma Badia, nova alcaldessa de Gavà en substitució de Raquel Sánchez

@Twitter





La socialista Gemma Badia ha estat elegida com a nova alcaldessa de Gavà (Baix Llobregat) en substitució de Raquel Sánchez, que aquest dilluns ha estat nomenada ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern que presideix Pedro Sánchez. La fins ara tercera tinenta d'alcalde i regidora d'Espai Públic, Seguretat i Convivència ha assumit el càrrec en el marc d'un ple extraordinari que s'ha dut a terme aquest mateix dilluns a la tarda.





Amb els vots favorables del PSC, que amb onze dels 21 representants al ple gaudeix de majoria absoluta, la candidatura de Badia tenia garantits els vots necessaris per prosperar.





En el seu discurs, Badia ha tingut un reconeixement per la seva predecessora, a la ministra Raquel Sánchez , a qui li ha agraït el seu suport per cedir-li el testimoni, però també l'esforç que ha fet com alcaldessa del municipi. En aquest sentit, ha assegurat que la seva prioritat serà treballar per als veïns de Gavà.





"Sóc de Gavà, inconformista i lluitadora, i treballaré per fer d'aquesta una ciutat plena", ha expressat. En aquest sentit, ha assenyalat que el seu objectiu primer serà reunir-se amb tots els portaveus municipals per establir unes bases d'acció comuna a l'hora de treballar per millorar la ciutat.