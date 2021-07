Page lidera una 'rebel·lió' contra la renovació del Govern central

@EP





Aquest dilluns prometien els seus càrrecs els nous ministres i les noves vicepresidentes de Pedro Sánchez, però sembla ser que aquests només són els primers canvis que el president vol fer al Govern central. Segons Sánchez, aquestes modificacions vénen arran de la necessitat d'impulsar la recuperació tant social com econòmica d'Espanya. Però, el que sembla, a més busca tenir cares noves a les eleccions de 2023.





Així, membres del Govern central estan preocupats per si també se'ls substitueix a ells. Per això, segons ECD, alguns dels socialistes més veterans es preparen per plantar-li cara al president Sánchez. Segons apunta aquest mitjà, el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, seria el líder d'aquesta 'rebel·lió' que sorgeix després dels nomenaments d'Isabel Rodríguez, Pilar Alegría i Diana Morant.





Emiliano García-Page és una figura important del socialisme i això es demostra amb la majoria de vots aconseguits a Castella-la Manxa. Però també és una persona que no ha dubtat a criticar Sánchez per les seves decisions, com la de formar un govern de coalició amb Podem o la d'indultar als polítics presos per l'1-O. Per això és un dels membres del PSOE que, al veure com s'han escollit a altres polítics de la seva comunitat, ara veu perillar el seu lloc.