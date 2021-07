La TV crea un 'forat' de 47 milions d'euros al Grup Godó

@EP





El projecte de 8TV del Grup Godó té un dèficit de 47 milions d'euros que s'ha generat des de la seva fundació. El 2020, li van quedar 462.000 euros en números vermells. I és que mentre en ràdio i premsa escrita són tota una referència a Catalunya, no els passa el mateix amb la televisió.





TV3 és el canal televisiu amb més força en la comunitat autònoma i és qui té la major quota de pantalla. Per això, el 2020 el canal del Grup Godó 8TV només va obtenir un 0,9% d'aquesta quota i ja va suposar una millora respecte a 2019, any en què aquest percentatge es va quedar en el 0,6%. En anys anteriors, com el 2018, els resultats van ser millors. La quota de pantalla llavors va ser del 2,8%, però en aquell moment encara no s'havien reduït costos en la producció i personal.





Si l'audiència ha caigut també ho han fet els ingressos de 8TV. En 2017 aquests van ser d'11,8 milions i el curs anterior es van quedar en només 3,3 milions. Una cosa que va ser conseqüència, també, de l'ajust dut a terme en el mercat publicitari a causa de la pandèmia.





Amb aquestes males dades, 8TV acaba cada any en números vermells. Així, el 2019 va tenir un dèficit de 523.407 euros; en 2018 va ser de 3,9 milions; en 2017 de 6,1 milions i el 2016 i 2015 de 6,5 milions. En total, des que es fundés el canal a l'any 2001, ha generat un dèficit total de 47 milions d'euros, segons el Registre Mercantil.