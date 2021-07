Catalunya estudiarà el toc de queda imposat a la Comunitat Valenciana

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha encarregat al gabinet jurídic un informe sobre la interlocutòria que ha emès el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en què avala el toc de queda de la 1.00 fins a les 6.00 hores a 32 localitats de més de 5.000 habitants que presenten major risc epidemiològic per Covid-19.





Així ho ha explicat la portaveu de Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa aquest dilluns en què s'han anunciat noves restriccions per la pandèmia després d'una reunió extraordinària de la comissió delegada en matèria de Covid-19 que ha encapçalat el mateix Aragonès.





Plaja ha aclarit que aquest informe servirà perquè, si la situació epidemiològica en el futur requereix impulsar de nou el toc de queda a Catalunya, ja tinguin part de la "feina feta" i, aconseguir, així, l'aval de la justícia a Catalunya - -al limitar drets fonamentals--.





Així mateix, ha subratllat que es tracta d'un informe "complex" i que la seva elaboració no serà immediata --ni en qüestió d'hores ni de dies, ha dit Plaja-- pel que de moment s'està estudiant per part de gabinet jurídic de la Generalitat.





Les mesures que ha avalat el TSJCV són d'una resolució de la Conselleria de Sanitat Universal el 9 de juliol i tindran una vigència de 14 dies des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.





Per a la Sala del Contenciós-Administratiu de l'tribunal valencià, són mesures susceptibles d'aconseguir l'objectiu proposat, amb el que queda emplenat el judici d'idoneïtat; necessàries perquè no es coneixen altres més moderades per a la consecució de l'objectiu amb igual eficàcia; proporcionades en sentit jurídic estricte, i equilibrades, "per derivar d'elles més beneficis per a l'interès general --contención de la pandèmia-- que perjudicis sobre altres béns o valors en conflicte".