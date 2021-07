Girona i Tarragona, en risc per fort onatge i vent

@EP





Un total de sis províncies de l'est peninsular estaran aquest dimarts en risc per vent i onades mentre que les temperatures experimentaran un descens notable a Balears, aquest de Canàries i sud de l'àrea mediterrània peninsular, que serà localment extraordinari en l'àrea litoral de el Llevant, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Així, l'onatge posarà en risc a Girona, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera mentre que Tarragona estarà en risc per onades i vent i Castelló només per vent.





Aquest dimarts hi haurà predomini del cel poc ennuvolat o clar, excepte a l'extrem nord peninsular, on estarà ennuvolat, i s'esperen pluges a l'àrea cantàbrica i nord de Navarra, més freqüents al País Basc, que es podrien estendre, de forma més feble i dispersa, al litoral nord de Galícia i Pirineus.





També s'esperen alguns xàfecs dispersos a l'extrem nord-est de Catalunya, que podrien anar acompanyats d'alguna tempesta ocasional, sense descartar a Mallorca.





Hi haurà intervals ennuvolats a les illes Canàries de major relleu i núvols d'evolució diürna a Aragó i interior de Catalunya; i probable calitja alta a Canàries, tendint a dissipar-se, amb possibilitat de boires costaneres al litoral d'Alborán a la fi de el dia.





Les temperatures diürnes aniran en descens a la meitat oriental peninsular, Balears i Canàries, podent ser notable a les Balears, aquest de Canàries, sud de l'àrea mediterrània peninsular i Pirineus, o fins i tot extraordinari localment en l'àrea litoral de el Llevant. Aniran en ascens a l'interior oest i nord-oest peninsular, i amb pocs canvis a la resta. Pel que fa a les nocturnes, en descens en la major part de país.





El vent serà de l'oest al litoral d'Alborán, amainant durant el dia, i de component est en el Llevant peninsular. De nord i nord-oest a la resta de la Península i Balears, amb intervals de fort en el litoral cantàbric oriental, sota Ebre, Empordà i Menorca. Alisis localment fortes a les Canàries