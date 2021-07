Colau recrimina al Govern el "toc de queda informal" introduït

@EP



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat claredat al Govern amb les noves mesures sanitàries per frenar els contagis de coronavirus i no introduir un "toc de queda informal" que traslladi la responsabilitat del control als ajuntaments.





En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dimarts recollida per Europa Press, ha explicat que Barcelona i altres municipis van demanar a la Generalitat en una reunió aquest dilluns aclarir "què es pot fer i què no" en els espais públics municipals, com platges, carrers i places.





"El mateix conseller ens va definir la situació com 'contagi explosiu' i com la pitjor en nombre de contagis --no de UCI-- de tota la pandèmia", ha lamentat.





Ha explicat que aquest dimarts tornaran a traslladar al Govern la mateixa petició en una altra reunió, després de l'anunci de les noves mesures anunciades aquest dilluns --com el tancament de tota activitat a les 0.30 hores--: "Si no demana el toc de queda , que ens digui exactament què es pot fer ".





Ha ofert la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona per aplicar les mesures sanitàries, però ha avisat que "el terreny de la recomanació és un terreny d'ambigüitat en el qual no hi ha mitjans suficients".





FESTES MAJORS I BARCELONA



Sobre les festes de la Mercè --del 23 al 26 de setembre--, ha dit que es mantenen i que la "pitjor de les hipòtesis" és haver de celebrar amb actes tancats i reserva prèvia, com es va fer l'any passat.





Pel que fa a les festes de Gràcia, ha dit que de moment poden celebrar-se, tot i que estan pendents de les restriccions que pugui introduir la Generalitat pel que fa a "les limitacions d'ús de l'espai públic", que també demana no deixar en una simple recomanació.





Després d'una legislatura i mitja com a alcaldessa de Barcelona, Colau ha dit que està "al 100% d'energies" i satisfeta dels projectes que ha posat en marxa a la ciutat en sis anys, i ha rebutjat avançar si es presentarà o no a un tercer mandat.





Ha destacat que Barcelona és l'administració "que està fent més habitatge a tot l'Estat", tot i que les competències recaiguin en les comunitats autònomes, i la que més obra pública licita --per davant de la Generalitat des de fa dos anys, ha dit--.





AEROPORT DE BARCELONA



Sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, ha lamentat que l'Ajuntament encara no ha rebut ni informes tècnics ni ambientals en el marc de la taula tècnica d'Aena amb les administracions involucrades en el projecte.





En concret, ha reclamat tenir accés a informes econòmics sobre la millora de la connectivitat dels vols intercontinentals que permetria l'ampliació, per saber quines companyies estan interessades, si hi ha "possibilitats reals" i si s'han obert converses en aquest sentit.





A més, ha afirmat que autoritats acadèmiques del camp de l'enginyeria li han fet arribar que el plantejament d'Aena no és correcte, en les seves paraules: "Volem rigor, que no ens enganyin".





Ha avisat que "no és negociable" augmentar les emissions en un context de canvi climàtic, ha apostat per invertir més en infraestructures ferroviàries i ha recordat que, en última instància, són les administracions elegides democràticament qui han de triar quines inversions es duen a terme .