VÍDEO: Quin és el truc d'aquest tiktoker que condueix un cotxe invisible sense moure un múscul?

Light Skin Yogi és un tiktoker que s'ha fet viral gràcies als seus vídeos en què condueix un cotxe invisible, amb moviments reals, sense moure un múscul. El jove s'asseu a terra, agafa el volant imaginari, posa les marxes i es desplaça per terra ... sense moure.





Són molts els usuaris de la xarxa social els que han intentant esbrinar quin és el truc del noi. A més, li han fet gravar el mateix vídeo de diverses maneres diferents: en una altra habitació, movent un objecte de darrere perquè sàpiguen que l'estada és real etc.





El tiktokter repetia que no hi havia cap truc, però els que veien els seus vídeos comencen a sospitar de com ho fa. Alguns aposten per la idea que grava el vídeo de l'inrevés, començant pel final, i després l'inverteix amb alguna aplicació o programa informàtic. Han arribat a aquesta conclusió perquè en un dels vídeos agafa una planta i la torna a deixar, però aquesta no es mou. Per tant, han entès que realment el que estava fent era agafar-la.





Alguns fins i tot s'han atrevit a gravar-se fent el mateix que ell, de l'inrevés. Per a això, s'han impulsat des de fora de la pantalla i al donar-li la volta, han aconseguit l'efecte del moviment del jove.