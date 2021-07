Aproven el Pla de Recuperació d'Espanya i desbloquegen els primers 9.000 milions

@EP





Els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea (Ecofin) han aprovat aquest dimarts el pla espanyol de reformes i inversions dissenyat pel Govern de Pedro Sánchez per poder accedir als ajuts del fons anticrisi de la UE, el que en la pràctica suposa el desbloqueig dels primers 9.000 milions d'euros, que haurien d'arribar aquest mateix juliol a forma de bestreta.





"Bones notícies, llum verda dels ministres als primers dotze plans de recuperació nacionals. El finançament de la UE aviat podrà començar a fluir per finançar les reformes i inversions, ara toca posar-los en marxa de manera ràpida i adequada", ha escrit el vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, a l'anunciar l'adopció a través del seu perfil a Twitter.





El comissari d'Afers Econòmics, Paolo Gentiloni, ja va celebrar a la seva arribada a la reunió de ministres d'aquest dimarts que el suport "impulsarà la confiança en els mercats en els països i permet començar amb les inversions i reformes".





"Estem en un moment d'inflexió clau per a la Unió Europea un any després de les mesures d'emergència, els plans estan sent aprovats en el moment adequat", ha destacat, per la seva banda, el responsable de Finances portuguès i presidència de torn de la UE, João Leão.





A Espanya li corresponen uns 140.000 milions d'euros de fons de recuperació de 800.000 milions amb què la UE vol treure a les economies europees de la crisi provocada per la pandèmia de coronavirus i al mateix temps accelerar les transicions verd i digital.





De moment, el Govern central només ha sol·licitat els 69.500 milions que arribaran en forma de transferències i ha deixat per a més endavant la part de préstecs a retornar.





El pla espanyol rebrà 19.000 milions d'euros de fons de recuperació en 2021 i haurà d'anar desbloquejant nous trams cada sis mesos a mesura que el Govern central compleixi amb una sèrie d'objectius i fites pactats amb la Comissió Europea. La xifra és inferior als 27.000 milions que s'havien inclòs com a estimació en els Pressupostos Generals per a aquest any.