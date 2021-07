Naturgy i Sonatrach pacten l'ampliació de Medgaz en el quart trimestre de 2021

@EP





El president de Naturgy, Francisco Reynés, i el president de Sonatrach, Toufik Hakkar, van acordar aquest dimarts l'entrada en funcionament de l'ampliació del Medgaz per a la tardor. Les dues companyies van realitzar una reunió de treball a Orà en el marc d'una visita a Medgaz. L'acord preveu l'ampliació en 2 bcm / any de la capacitat del gasoducte, el que suposa un 25% més, fins a superar els 10 bcm / any a partir del quart trimestre.





L'ampliació ha suposat una inversió d'aproximadament 90 milions de dòlars (73 milions d'euros) i la instal·lació d'una cambra turbo compressor per augmentar la capacitat fins a 10 bcm a l'any. Una vegada que entri en funcionament l'ampliació, un 25% del consum espanyol de gas natural passarà per Medgaz.





Després d'una dècada ininterrompuda d'operacions i una inversió inicial superior als 1.000 milions de dòlars, l'entrada en funcionament de l'ampliació de Medgaz reforça la seguretat de subministrament a Espanya al tractar-se d'una infraestructura clau per al transport de gas natural.





D'altra banda, l'activació de l'ampliació de la capacitat del gasoducte fa gran l'aliança estratègica de Naturgy i Sonatrach. La companyia algeriana és un dels primers proveïdors de gas a Espanya i és al seu torn el quart accionista de Naturgy amb una participació del 4%.





Francisco Reynés va afirmar que aquesta infraestructura "reforça la seguretat de subministrament de gas natural al nostre país, com un element essencial per aportar garantia i estabilitat al procés de transició ecològica i descarbonització. Després d'una dècada ininterrompuda d'operacions, Medgaz és un èxit pel que fa a operació i pel que fa a la nostra col·laboració amb un soci estratègic com Sonatrach".





SOBRE MEDGAZ

Medgaz és responsable del disseny, construcció i operació del gasoducte d'aigües profundes des d'Algèria a Europa a través d'Espanya. Aquesta és una forma directa i rendible de subministrar gas natural al sud d'Europa.





Sonatrach és el propietari i operador del gasoducte des dels camps de gas Hassi R'Mel fins Beni Saf a la costa algeriana, on es connecta amb Medgaz. El gasoducte Medgaz es connecta a Almeria a la xarxa de transport espanyola.





El projecte va ser adjudicat el 2006 per l'Estat algerià per un període de 35 anys (fins 2041), prorrogable per un període addicional de 15 anys.





A finals de 2019, Naturgy va transformar el seu 14,95% a Medgaz en una participació estratègica del 49%, després de la compra a Mubadala d'un 34,05% a través d'un vehicle de propòsit especial (SPV). Posteriorment, al març de l'any passat, la companyia va tancar amb BlackRock l'entrada d'aquest en el SPV.





Així, en l'actualitat, Medgaz és propietat de Sonatrach (amb una participació del 51%) i Naturgy (amb el 49% restant, a través del SPV en què participa BlackRock) i existeix un acord d'accionistes que els atorga el control conjunt del gasoducte.