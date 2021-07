Llibreries catalanes celebraran aquest dijous el 'Llibrestiu'

@ep



Un total de 110 llibreries de 40 municipis de Catalunya participaran aquest dijous a la tarda a la primera edició del 'Llibrestiu', una festa literària d'estiu impulsada per la Cambra del Llibre i el Gremi de Llibreters de Catalunya per "reforçar els vincles" entre autors, llibreters i lectors.





Així ho ha explicat el president del Gremi d'Editors de Catalunya i de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, en la presentació de la iniciativa aquest dimarts a Barcelona al costat de la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer.





En aquesta primera edició, els llibreters preveuen posar parades al carrer i organitzar, en total, més de 300 activitats dins de les llibreries: des contacontes i presentacions de llibres fins a firmes amb autors, col·loquis, tallers, concerts, debats, tertúlies i altres activitats culturals per reivindicar la llibreria com "equipament cultural de proximitat".





Hi participaran llibreries generalistes, especialitzades, infantils i juvenils de la ciutat de Barcelona, de Lleida, Girona, Tarragona, Sabadell, Vic, Terrassa, Vilafranca de Penedès, Manresa (Barcelona) Mollerussa, Tàrrega (Tarragona), Figueres (Girona) Reus i Mora d'Ebre (Tarragona), entre d'altres municipis.





A la capital catalana, on s'han adherit més de la meitat de les llibreries de la ciutat --54--, les activitats es podran celebrar fins a les 22.00 hores, mentre que en els altres municipis es podran allargar fins a les 23.





Tixis ha remarcat que el 'Llibrestiu' no pretén ser una edició estival de Sant Jordi, sinó que busca desestacionalitzar i enfortir els esdeveniments relacionades amb el món de l llibre, consolidar la "fidelitat" entre llibreries de proximitat i lectors i reafirmar la resiliència i recuperació del sector del llibre després de l'impacte de la pandèmia del coronavirus.





MESURES DAVANT EL COVID-19



El 'Llibrestiu', que se celebrarà en ple repunt de casos de Covid-19 a Catalunya, incorporarà les recomanacions i mesures sanitàries per evitar contagis: no hi haurà capacitat màxima de persones dins de les llibreries, --per ser declarades un bé essencial -, però en les activitats serà del 70% amb ús obligatori de mascareta.





Tixis ha reafirmat la voluntat de les institucions i agents impulsors de donar continuïtat a la iniciativa i celebrar-la cada estiu, i ha assegurat que llibreters de València i Galícia estudien impulsar accions semblants: "Aquesta idea ha vingut per quedar-se".





"APROPAR" LA LITERATURA A LA CIUTADANIA



Per la seva banda, Ferrer ha reivindicat que aquesta festa literària pretén dinamitzar el foment lector i "acostar la literatura a la ciutadania", que incrementa l'activitat lectora durant les vacances, i ha posat en valor la bona acollida per part de les llibreries de Catalunya .





Aquesta primera edició compta amb el suport de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, el Ministeri de Cultura i Esport de Govern, de l'Ajuntament de Barcelona i dels diferents municipis adherits a la iniciativa.