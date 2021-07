Periodistes de la premsa local, regional i independents lamenten la "possible" destitució de Miquel Àngel Oliver

Miguel Ángel Oliver / @EP







Periodistes de la premsa local, regional i de mitjans independents lamenten la "possible" destitució de Miquel Àngel Oliver com a secretari d'Estat de Comunicació (SEC).







A través d'un comunicat comú, el col·lectiu de periodistes, que representa un alt percentatge de professionals de la Comunicació d'aquest país, vol destacar la professionalitat de l'encara SEC i la seva tasca en favor de democratitzar les rodes de premsa del consell de ministres, fins llavors "només accessible als grans mitjans".





El periodista Miguel Ángel Oliver ha patit "ferotges crítiques", tot i estar disposat a

atendre els periodistes a qualsevol hora del dia, i ben entrada la nit, independentment de si

era dilluns o diumenge.





Ferm en els seus criteris, "poc amic de crear camarilles", ha treballat en plena pandèmia per brindar a tots els mitjans i periodistes sense excepció l'opció de preguntar a les rodes de premsa de Consell de Ministres com les capçaleres nacionals.





Una oportunitat que es va obrir amb la declaració del primer estat d'alarma, no sense gran polèmica a del principi, quan Oliver va haver de lidiar contra les crítiques de les associacions de la premsa i dels grans mitjans, però que s'ha mantingut en el temps en l'últim any i mig i ha permès donar veu i obrir la porta de la Moncloa a mitjans de tot Espanya i no només a les capçaleres nacionals.





Com periodistes s'indica en el comunicat "agraïm a Miguel Ángel Oliver seus esforços i afanys, el seu respecte envers tots els professionals al marge del poder mediàtic del mitjà a què representessin, i lamentem el relleu, si es confirma, a la Secretaria d'Estat de

Comunicació. "









