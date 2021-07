Comencen els actes de celebració del 50è aniversari de la Central Hidràulica de Tavascan

@Endesa





L'Ajuntament de Lladorre i la companyia Endesa han donat aquest dimarts el tret de sortida als actes de celebració del 50è aniversari de la Central Hidràulica de Tavascan, amb la represa de les visites a la instal·lació, aturades durant mesos a causa de la covid-19. La central es va construir durant la dècada dels 50 i es va inaugurar l'any 1971. Forma part del complex hidroelèctric de l'Alt Cardós, que comprèn 3 centrals subterrànies (Tavascan superior, Tavascan inferior i Montamara).





El conjunt es troba dins d'una caverna de 500 metres de profunditat a l'interior de la muntanya del Pic de Guerón. Una de les seves singularitats és que és reversible, la primera d'aquestes característiques que es va posar en marxa a l'estat espanyol.





Les tres centrals del complex permeten disposar de diferents variants de producció, que s'utilitzen en funció de l'energia que es vol obtenir i de l'aigua disponible en cada embassament.

La programació d'activitats per commemorar el 50è aniversari s'estendran al llarg de l'any i fins a l'estiu de 2022.





L'acte central tindrà lloc al mes de setembre, quan està previst realitzar una trobada a la mateixa central amb treballadors, ex-treballadors, veïns i veïnes del poble i representació institucional. En aquesta jornada s'inaugurarà, també, el nou espai divulgatiu a l'interior de la central, entre d'altres coses. Així mateix, en els següents mesos, s'organitzaran un seguit de trobades i activitats, totes elles amb l'objectiu de promoure el turisme industrial i la seva riquesa, dels quals Tavascan en vol ser un referent, aprofitant aquest aniversari.





Una de les novetats que oferirà el Centre enguany, es la projecció d'un nou documental divulgatiu al voltant d'aquesta temàtica. Posteriorment a les explicacions que es fan al Centre, s'ofereix una ruta per l'interior d'aquesta infraestructura hidroelèctrica que permet conèixer, com s'aprofita la mateixa força de l'aigua per generar energia lliure d'emissions.





A més de la peculiaritat de trobar-se dins les entranyes de la muntanya, en una autèntica caverna, cal destacar que es tracta d'una central reversible, una de les primeres d'aquest tipus que hi va haver a l'estat espanyol. De dia agafa l'aigua dels llacs per produir electricitat, i durant la nit funciona com una estació de bombeig.





@Endesa





Salvador Tomàs, alcalde de Lladorre, ha destacat la importància pel municipi d'aquestes centrals i el canvi econòmic i social que va suposar fa més de cinquanta anys l'arribada de milers de persones a la vall per treballar en la construcció d'aquestes centrals. Tomàs ha explicat que molts s'hi han quedat a viure i molts d'altres segueixen vinculats a les centrals per feina.





Ramon Zueras, responsable Centrals Hidràuliques zona Pont de Suert d'Endesa, ha destacat el paper de la central de Tavascan per a l'empresa. Així, durant l'any 2020, es van produir un total de 260.534 MWh, l'equivalent al consum d'unes 65.000 llars.