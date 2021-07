El Govern transferirà 10 milions d'euros per cobrir les finances del Tribunal de Comptes

@EP





El Govern ha aprovat aquest dimarts transferir 10 milions d'euros d'un fons extraordinari de la Generalitat per dotar el Fons Complementari de Riscos que va aprovar la setmana passada la Generalitat per cobrir les finances que demana el Tribunal de Comptes a desenes d'excàrrecs de l'Executiu.





En un comunicat, el Govern ha explicat que s'ha aprovat la transferència de 10 milions "que preveu el capítol 2 dels pressupostos, dins del concepte DD10 'Despeses de diversos departaments, fons extraordinaris".





Es tracta d'un fons que té la Generalitat a què poden acudir els diferents departaments en cas que hi hagi despeses no previstes en els pressupostos o per qüestions sobrevingudes, i fonts de la Conselleria d'Economia han apuntat a Europa Press que el Govern utilitza aquests fons de manera freqüent en molts assumptes diferents.





En la roda de premsa posterior a del Consell Executiu, la portaveu de l'Executiu, Patrícia Plaja, ha afirmat que "aquests diners surt de les arques de la Generalitat" però no ha detallat de quina departaments surten aquests recursos.





Ha insistit que estan convençuts que el decret llei compleix "tots els requisits jurídics" i que serveix per donar seguretat jurídica a tots els servidors públics de la Generalitat.

La setmana passada la Generalitat va acordar crear aquest fons, que a través de l'Institut Català de Finances (ICF), servirà perquè el Govern actuï com contra aval de l'aval que presentarà una entitat financera per cobrir les fiances que demana el Tribunal de Comptes.





Plaja ha explicat que encara no poden fer pública l'entitat bancària que posarà l'aval però ha assegurat que es podria activar una "alternativa" si finalment no hi ha cap banc que actuï com a aval i que passaria per que ho fes l'ICF de manera transitòria.





També ha dit que ja està havent converses entre alguns dels afectats per les fiances i el Govern per sol·licitar acollir-se a aquest fons.