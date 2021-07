La Generalitat avala el "toc de queda quirúrgic"

@EP





L'informe dels serveis jurídics de la Generalitat ha avalat demanar al TSJC el toc de queda per als municipis amb més incidència de covid-19 de Catalunya. Així ho ha explicat el president del Govern, Pere Aragonès, durant la roda de premsa d'aquest dimarts a la tarda a Palau, posterior a la reunió amb el cap del govern d'Andorra, Xavier Espot.





El document jurídic de la Generalitat concreta, com a "condició", que el toc de queda s'hauria d'aplicar ara de manera heterogènia, en funció de les dades epidemiològiques de cada municipi. No es podria decretar a tot el país perquè no hi ha estat d'alarma. Així, la Generalitat vol garantir que la mesura sigui prou "sòlida jurídicament" i que sigui una decisió "compartida" també a nivell municipal.





L'executiu decidirà les properes hores si demana al TSJC que aprovi la mesura del toc de queda, tal com ha afegit Aragonès. "Tenim a la taula la possibilitat del confinament nocturn", ha subratllat el president, que ha insistit en la importància d'arribar a un consens amb el món municipal. De fet, el cap de l'executiu continuarà dialogant amb l'administració local abans de prendre una decisió "definitiva". Aragonès no ha volgut aclarir què passarà si municipis amb menys incidència de covid-19 reclamen el toc de queda, en cas que s'hagin quedat fora de l'aplicació de la mesura.





El que és segur és que si torna el toc de queda no serà generalitzat ni homogeni. Per això caldria un nou decret d'estat d'alarma a nivell espanyol, i no és el cas. Així, els serveis jurídics de la Generalitat indiquen al propi Govern que, si reclama al TSJC un toc de queda quirúrgic -per municipis amb més incidència de covid-, tindria més opcions de rebre l'aval del tribunal. El Govern tindria en compte la incidència acumulada de coronavirus o altres indicadors per a decidir, si fos el cas, a quins territoris se'ls aplicaria aquest confinament nocturn.





ALBIOL DEMANA EL TOC DE QUEDA





L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha demanat aquest dimarts "valentia" a la Generalitat i que decreti el toc de queda per frenar els contagis de covid-19. Ho ha fet després que ahir el Govern va anunciar les noves mesures davant l'empitjorament dels valors referents al virus, i entre les quals hi figura limitar l'activitat i la presència en espais públics a partir de les 00.30 h.





En una piulada, Albiol considera: "Traslladar als alcaldes la responsabilitat de tancar platges i parcs després de les 00.30 h em sembla una enorme irresponsabilitat". En un mateix missatge al seu perfil a Twitter assegura que si l'executiu català no restitueix el toc de queda, la petició feta als consistoris és "literalment impossible".

















D'altra banda, Albiol ha renovat les mesures de prevenció adoptades per intentar frenar els contagis. A través d'un ban, se suspenen totes les activitats lúdiques, festives i culturals en les que s'hi puguin produir aglomeracions fons la mitjanit del 18 al 19 de juliol.