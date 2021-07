Unes 11 parades de La Rambla, en perill "d'extinció"

@ACN





La Rambla ha estat des de sempre un símbol de la Barcelona més viva. Turistes, barcelonins i barcelonines, transeünts, grups d'escoles, jubilats, estudiants... Tots han aprofitat algun moment per passejar per La Rambla o, el que es diu vulgarment, "ramblejar".





El que fa especial aquest llarg carrer de la capital catalana és el bullici que s'hi viu i l'ambient que es forma gràcies a les seves parades que, al llarg dels anys, han anat canviant d'estil i temàtica. Va ser el 2009 quan, amb el govern municipal de Jordi Hereu, es van retirar totes les botigues d'animals i ocells que hi havia -menys una que s'hi va quedar de manera simbòlica- amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida d'aquestes bestioles.





Les famoses estàtues humanes tampoc van quedar exemptes de canvis. El 2012 es va tirar endavant una nova regulació que obligava a tots els artistes a posar-se a la part baixa de La Rambla, on hi ha el Centre Cultural Arts Santa Mònica, fet que ja no va agradar massa al col·lectiu que, en declaració a alguns diaris, denunciaven estar "massa apretats".





Igualment, fa dos anys el consistori va decidir "posar ordre" a l'activitat artística del passeig i va promulgar una normativa en la qual les estàtues havien de passar un concurs per tal d'optar a una de les 24 llicències per actuar a La Rambla. En aquest cas, els "opositors" també van mostrar el seu rebuig a la regulació, ja que consideraven que era "discriminatòria".





Ara, després de la calma de la pandèmia, el govern de Colau torna a la càrrega amb el passeig barceloní i en vol retirar onze parades en el marc de les obres de remodelació de l' "únic carrer de la Terra que desitjaria que no s'acabés mai", tal com va escriure Federico García Lorca.





ELS PARADISTES EN PEU DE GUERRA





La família Cuenca és la paradista majoritari de les antigues ocelleries de La Rambla. Xavier Cuenca, membre de la família, ha explicat aquest dimarts que l'Ajuntament de Barcelona no ha acceptat reunir-se amb els comerciants d'aquests establiments per intentar buscar una solució pactada a la retirada de les parades, que es podria produir aquest mateix agost.





Cuenca ha reclamat una trobada amb l'alcaldessa, Ada Colau, per abordar el tema, ja que creu que tenen "prou arguments" per a arribar a un acord. Així mateix, ha remarcat que retirar les 11 parades "no solucionarà el problema del turisme" i ha criticat que hi hagi una "doble vara de mesurar" a favor de la restauració a l'hora de decidir quines activitats podran romandre després de la remodelació de La Rambla.





La família ha presentat un recurs d'alçada per via administrativa contra l'expedient municipal, i també s'han sol·licitat mesures cautelars. Cuenca ha informat que, segons els seus serveis jurídics, el tancament de les parades es podria produir a partir del dos d'agost, un cop passats els deu dies hàbils de què el consistori disposa per respondre al recurs. "L'ajuntament el desestimarà, i a partir d'aquí ja es pot produir el desnonament administratiu", ha explicat. La decisió afectaria 11 parades i els seus 98 treballadors.





Des del col·lectiu de paradistes asseguren que han suggerit diverses alternatives al tancament definitiu, com ara canviar l'oferta de productes o una proposta per mantenir únicament quatre de les onze parades i que en cap es venguin records, i critiquen que el govern municipal no els hagi volgut rebre per negociar. "No sabem què més oferir perquè, com a mínim, hi hagi un diàleg", ha lamentat Cuenca.





EL PLA DE REMODELACIÓ





L'Ajuntament de Barcelona va anunciar el passat mes de gener que iniciaria els tràmits per retirar les antigues ocelleries que es troben al tram alt de La Rambla en un intent "d'esponjar el passeig, fer-lo més transparent i engrandir-lo”, tal com va explicar el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa. A partir d'aquí, el consistori va anar articulant tots els processos per materialitzar aquests tancaments, una decisió que no va ser ben rebuda pel col·lectiu de paradistes.





Un dels moments més polèmics va ser quan l'Ajuntament va comunicar als venedors que les llicències que els havien donat l'any 1971 caducaven al cap de 50 anys, és a dir, el 2021. En aquell moment els comerciants van denunciar que quan es van atorgar les concessions, aquestes tenien una durada no definida de 99 anys, i que la decisió de limitar-les a 50 havia estat presa "a posteriori" i en conveniència amb els interessos de l'ajuntament.





Ara, els paradistes titllen la decisió d'"unilateral" i critiquen que en cap moment del procés el consistori hagi obert un procés de negociació per trobar solucions.





UN ACORD PER QUEDAR-SE FINS EL 2028





Per la seva part, Cuenca també ha explicat que el pla preveu que les parades no puguin romandre al passeig després de la remodelació. Així doncs, hauran de cessar la seva activitat un cop les obres afectin el tram on estan situades, i a ser possible de comú acord amb totes les parts. En aquesta línia, el paradista ha suggerit que els deixin mantenir els establiments fins al 2028, quan es preveu que les obres arribin a la zona, i ha apel·lat a aquest "acord comú" per intentar trobar una solució consensuada.





El membre de la família amb més parades també ha criticat que el consistori vulgui "esponjar" La Rambla mentre obre el port als creuers. "En el fons l'interès general és l'interès particular d'un grup de comerciants que tenen una junta governada per l'hostaleria, que vol ocupar aquest espai", ha alertat.





Per denunciar la situació, la família Cuenca ha recreat la casa de Carl Fredricks i Rusell, de la pel·lícula "Up" de Disney Pixar, col·locant una gran quantitat de globus sobre el sostre d'una de les parades. A més, han recollit 80.000 fimes per protestar contra la decisió del consistori, i pròximament Xavier Cuenca sol·licitarà una reunió amb la síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, per explicar-li la situació i reclamar un acord.