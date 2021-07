Així queden els festivals després de les noves restriccions del Govern

@EP





Els festivals Nowa Reggae i El Tingladu, tots dos a Vilanova i la Geltrú aquest juliol, són els primers afectats per les noves restriccions del Govern. La resolució del Procicat –pendent d'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- ha prohibit les activitats culturals amb públic dret i obliga a acabar-les a les 00.30 h com a màxim. Unes mesures que topen frontalment amb el format anunciat recentment pels dos festivals, que preveien fer els concerts amb el públic dempeus, sempre que se superés un test d'antígens o s'acredités la pauta completa de vacunació contra la covid. Els organitzadors dels dos esdeveniments han lamentat el nou escenari de restriccions i han avançat que celebraran els concerts amb el públic assegut.





Segons els darrers acords del Procicat, totes les activitats culturals -ja siguin concerts en sales, festivals a l'aire lliure o activitats emmarcades en una festa major- hauran d'acabar abans de dos quarts d'una de la nit. Hauran de ser esdeveniments amb persones assegudes, amb distància i mascareta, i no es podrà fer valer un test d'antígens o portar la pauta completa de vacunació per esquivar aquesta mesura. Els organitzadors disposaran de mitja hora per desallotjar l'emplaçament, tal com detalla el Departament de Cultura.





El que no es modifica són els límits actuals d'aforament: 1.000 persones en espais interiors i 3.000 a l’aire lliure o en espais interiors amb ventilació forçada. Pel que fa als "grans espais", el mateix Departament de Cultura concreta que en actes de més de 15.000 persones es permet fins al 20% de l'aforament sempre que es faci en sectors independents de màxim 3.000 persones.





Aquestes restriccions són incompatibles amb el protocol que dimecres passat anunciaven els propers festivals que s'han de celebrar aquest juliol a Vilanova i la Geltrú: el Nowa Reggae (16 i 17 juliol), El Tingladu (del 22 al 25) i la Festa Major d'Entitats (30 i 31). Els tres esdeveniments, en coordinació amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, van avançar que se celebrarien a un recinte delimitat a la Zona Esportiva, amb el públic dret, sense distància interpersonal i amb mascaretes obligatòries a l'espai dels concerts.





La intenció era demanar als assistents un test d'antígens negatiu o bé la pauta completa de vacunació, com ja s'ha fet en altres grans esdeveniments, com a mesura de control per evitar la propagació de la covid. Pel que fa a l'aforament, tot i que el recinte té capacitat per a 10.000 persones, els festivals havien acordat vendre 2.000 entrades per dia. Totes aquestes mesures s'ajustaven a la permissivitat anunciada per la Generalitat ara fa una setmana a l'hora de celebrar grans esdeveniments, però a última hora tot ha canviat.





NOWA REGGAE S'ADAPTA I TIRA ENDAVANT





Aquest dimarts els coordinadors del Nowa Reggae s'han reunit d'urgència amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per analitzar les mesures que el Procicat ha dictat ara amb motiu de la cinquena onada de la covid. L'organització ha avançat que, tot i que havien sospesat suspendre el festival, finalment el tiraran endavant aquest cap de setmana amb el públic assegut, sense tests d'antígens i amb l'horari reajustat –estava previst acabar els concerts a les 3 h-.









@Nowa Reggae





"La Generalitat ens ha dibuixat un escenari molt complicat per a un esdeveniment com el nostre, però portem molts mesos treballant i estem convençuts que podem celebrar el festival de forma segura", han apuntat els responsables del Nowa Reggae. Des de l'organització lamenten el conjunt de noves restriccions i fan una crida a l'auto responsabilitat. "Estem posant tots els nostres esforços per oferir un espai segur, però volem fer una crida a tot el públic per tal de construir un festival d’acord amb les mesures sanitàries exigides", han recalcat.





Fins ara, hi ha prop d'un miler d'entrades venudes. Els organitzadors puntualitzen que aquelles persones que el dia dels concerts siguin positives de covid-19 o bé hagin de romandre confinades per haver estat contacte estret d'un positiu podran demanar el retorn de les entrades. També se'ls oferirà la possibilitat de bescanviar-les per a l'edició de l'any que ve.





EL TINGLADU TAMPOC "TIRA LA TOVALLOLA"





Al seu torn, des del Tingladu aquest dimarts han decidit seguir les mateixes passes que el Nowa Reggae. L'esdeveniment arrencarà el dijous 22 de juliol a la Zona Esportiva. El públic estarà distribuït en cadires distanciades per evitar eventuals contagis i caldrà dur la mascareta en tot moment. En aquest cas també caldrà ajustar els horaris per acabar a les 00.30 h, en comptes de les 3 h.





@El Tingladu





Finalment, la Festa Major d'Entitats (del 30 al 31 de juliol) decidirà el format en les properes hores. Els tres esdeveniments de Vilanova i la Geltrú eren l'excepció a la gran majoria de festivals que queden per celebrar aquest estiu, el 90% dels quals inicialment ja es preveien amb el públic assegut. Els esdeveniments "no perillen", segons apuntava aquest dilluns la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que també garantia la celebració dels actes de Festes Majors anunciats fins ara.













D'altra banda, alguns esdeveniments susceptibles de cancel·lació per les noves mesures del sector cultural, com l'Acampada Jove que s'havia de celebrar del 16 al 18 de juliol a Montblanc, ja havien anul·lat de mutu propi l'esdeveniment, arran de l'evolució de la pandèmia de les últimes setmanes.





PEDRALBES I TERRAMAR TANCARAN ABANS





Al seu torn, els festivals Jardins de Pedrables de Barcelona i el Jardins de Terramar de Sitges (aquest últim comença el 29 de juliol) preveuen salvar la programació central. Els concerts dels dos esdeveniments comencen a les 22 h, de manera que les noves restriccions del Procicat no suposen cap canvi perquè la majoria d'artistes actuen aproximadament 90 o 120 minuts. Tampoc comporta canvis la prohibició de celebrar concerts dempeus, perquè els dos festivals ja estaven ideats enguany amb tot el públic assegut.





Tot i que Pedralbes i Terramar donen per salvada la programació, l'ordre del Procicat d'haver de tancar les activitats a les 00.30h sí que afecta directament l'horari de bar, restauració i música de DJ posterior als concerts. A Pedralbes, fins ara el recinte del festival tancava a la 1 h mentre que a Sitges tenien permís fins a les 2 h. Tots dos, però, s'han vist obligats a retallar aquests horaris.