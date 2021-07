Segueix actiu l'incendi entre Castellví de Rosanes i Martorell que ja ha cremat 100 hectàrees de bosc

@Twitter





Els Bombers de la Generalitat han treballat durant tota la matinada amb 67 dotacions terrestres a l'incendi de Castellví de Rosanes i Martorell, que continua actiu.





La intensitat de les flames ha baixat considerablement coincidint amb l'increment progressiu de la humitat relativa durant la matinada, que ha fregat el 60%. Tanmateix, i especialment en el flanc dret de l'incendi, hi ha hagut algunes represes causa de vent que ha començat a bufar a la zona.







El Grup d'Actuacions Forestals (GRAFO) i els Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) han treballat amb eines mecàniques, manuals i amb foc tècnic en diferents punts de l'incendi, per ancorar el perímetre, com ara a les zones més properes de la AP7 i en un barranc proper a la urbanització Taió.





A primera hora del matí d'aquest dimecres es començaran a reincorporar l'incendi els mitjans aeris per donar suport a les tasques d'extinció.









Segons les últimes dades fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de vegetació, segons els Agents Rurals, i els Bombers que han treballat amb 46 dotacions, 35 de terrestres i 11 aèries. Sembla que el foc va començar cap a un quart de cinc de la vesprada a la fin del carrer Tarragona d'aquest municipi, i s'ha estès, empès pel vent de Ponent, cap amunt de la muntanya, que és on continuava cremant a les 18 : 30h.





Des de la cresta, el foc ha començat a generar diversos focus secundaris, alguns dels quals han anat més enllà de l'autopista AP-7, segons indiquen els Bombers. Els Mossos han evacuat 3 cases aïllades de la zona, tots els números compresos de l'1 a l'50 del carrer Tarragona i diverses finques del carrer Girona.









Protecció Civil, que va informar que els Bombers han demanat el confinament de les urbanitzacions Can Sunyer de Palau i Valldaina i que recomana als afectats tancar portes i finestres, manté activada l'alerta de el Pla Infocat. El telèfon 112 ha rebut més de 500 trucades per aquest incendi que també ha afectat part de la zona forestal limítrofa amb Martorell. El fum d'aquest incendi era visible des de Sant Cugat, Abrera i alguns punts de Barcelona.









L'Ajuntament de St Andreu de la Barca ha ofert allotjament a mig centenar de persones que han estat desallotjades a causa de l'incendi. Atès que el foc encara no està controlat i els bombers han treballat durant tota la nit.















El foc de Castellvi continua així a aquestes hores actiu:









Els Agents Rurals han explicat que tot apunta al fet que darrere del foc hi ha una causa humana per negligència. Han determinat el punt d'inici, han recollit proves i ja han obert diligències judicials per a posar l'autor a la disposició del jutjat.





El foc ha començat prop de la urbanització de Ca Sunyer passades les 16 hores i ha anat oscillant el seu moviment en diferents direccions, que és el que ha complicat les tasques dels Bombers, perquè no ha tingut un eix de propagació clar, i això ha fet que s'obrís per diferents sectors.





A més on s'ha produït el foc és una zona amb una orografia complexa, la qual cosa obliga als bombers ha fer maniobres complexes. El perill d'aquest punt és que l'incendi es podria obrir en una zona forestal més àmplia si el vent tornés a bufar. El foc ha quedat inicialment frenat pel vent de Ponent a dalt de la serra de la Ataix, però després l'entrada de la marinada ha fet que les flames tornessin a avançar amb força en direcció a l'AP-7 i llançant focus secundaris que han travessat l'autopista, que s'ha hagut de tallar i la circulació de la qual s'ha restablert a les 22 hores d'aquest dimarts.





Els Mossos d'Esquadra han evacuat diverses cases a Castellví de Rosanes i en total una trenta persones han tingut que abandona la seva casa per precaució. També ho han fet una vintena d'avis d'una residència de Martorell, que s'han reallotjat en pisos socials. Els veïns de Castellví han passat la nit en dos hotels a Sant Andreu de la Barca i Martorell.





El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, es va desplaçar al centre de comandament, installat a Sant Andreu de la Barca, i va agrair la tasca de tots els servidors públics, però sobretot va fer una crida a la “prudència i la precaució” per a evitar aquest tipus de situacions en una “situació delicada des del punt de vista climàtic”.





TRES ALCALDES TREBALLANT CONJUNTAMENT DAVANT AQUEST INCENDI





L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, va celebrar la coordinació que hi ha hagut entre els municipis afectats i que s'hagi pogut buscar una solució en hotels per a les persones evacuades.







L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va lamentar que una “joia” com la serra de la Ataix acabi cremada al mateix temps que ha celebrat que no hi hagi hagut afectacions personals.







L'alcalde de Castellví, Adrià Camino, va reconèixer encara una certa preocupació per la urbanització del Taió, però va indicar que la situació sembla que està “bastant controlada.”







