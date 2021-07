Els creadors de Pfizer: "El coronavirus es tornarà més resistent"

@EP





Ugur Sahin i Özlem Türeci, creadors de la vacuna de Pfizer i BioNTech, han ofert una entrevista al diari Les Echos en què han afirmat que el coronavirus "és aquí per durar i es tornarà cada vegada més resistent".





Així, mentre han assenyalat que la seva vacuna crea certa protecció enfront de la infecció, també han dit que és molt probable que qui no es vacuni s'encomani. I és que auguren que les noves variants poden arribar a ser tan contagioses que faran que una sola persona infecti a vuit més.





Amb això, consideren que és "responsabilitat individual" vacunar-se. D'aquesta manera, la persona obtindrà protecció de dos tipus. La primera d'elles són els anticossos neutralitzants, que redueixen la possibilitat que el virus entri en l'organisme. La segona, les cèl·lules T, que ajuden a prevenir els símptomes i la malaltia greu en el cas que el virus es salti la primera capa protectora i es contregui la infecció.





Però a més de les vacunes, sobre la qual els creadors de Pfizer han afirmat que tenen un model provat que és útil per a crear una vacuna nova en només cent dies, diuen que estan treballant en altres coses. Per exemple, estan realitzant "proves de laboratori per veure si el sèrum d'una persona vacunada també pot protegir contra les noves variants".





En aquesta línia, han informat que han provat la seva vacuna actual amb fins a 30 variants i és eficaç amb totes elles, malgrat que amb alguna es redueix aquesta eficàcia entre dues i tres vegades. Per això, declaren, serà bona idea inocular una tercera dosi al menys a les persones immunodeprimides.