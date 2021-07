@EP





El grup Volkswagen ha demanat al Govern central formar part del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Concertat perquè tenen la ferma idea d'obrir la seva tercera gigafactoría de bateries a Espanya.





D'altra banda, la companyia ha avançat que un altre dels seus plans de cara als propers anys és que els elèctrics petits de totes les marques es fabriquin a Espanya abans de 2025. Tot i això, assenyalen que l'última paraula la té el Govern ja que són ells els que han de proporcionar-los ajudes per aconseguir-ho.





"Espanya podria convertir-se en un pilar estratègic de la nostra estratègia elèctrica. Estem disposats a establir tota la cadena de valor de la mobilitat elèctrica al país, inclosa la producció de vehicles elèctrics, així com els seus components, i una nova fàbrica de bateries del Grup. Depenent del context general i de el suport per part del sector públic, a partir de 2025 la família Small BEV podria fabricar a Espanya", va explicar el conseller delegat de Volkswagen, Herbert Diess, en un esdeveniment digital de la multinacional.





Volkswagen aspira a comptar amb sis fàbriques de bateries per a elèctrics repartides per tot el continent amb una capacitat de 240 gigawatts / hora per 2030. La primera d'elles està a Suècia i està gestionada per Northvolt; començarà a produir en 2023. La segona es troba a Salzgitter, Alemanya, però no estarà operativa fins 2025. Ara volen aixecar la tercera a Espanya.