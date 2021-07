"Ximpanzé": una visió respectuosa i emotiva de la transsexualitat i la identitat sexual

@ Pablo-Ignacio de Dalmases





En aquest país tan propici a la saragata i a la sal grossa, sobretot quan ens referim als altres i molt en particular als que pertanyen, per qualsevol raó, a un grup no majoritari, sembla que a poc a poc ens estem acostumant a adoptar una postura més respectuosa amb qualsevol tipus de diferència. Malauradament no sempre passa -i exemples sobrats i molt recents tenim- ja que per desgràcia la normalitat social no es compassa amb la mateixa rapidesa que la legal, però no es va guanyar Zamora en una hora i en tot cas sembla evident que Espanya ha canviat de forma fart positiva en moltíssims aspectes en l'últim mig segle.





Perquè fins ahir mateix un home vestit de dona -el contrari ni se'ns passava per mientes- era motiu de broma, quan no de burla o menyspreu. Avui no som tan ignorants i comencem a saber que la personalitat humana és molt més complexa i menys simple del que ens imaginem i que un dels seus aspectes més laberíntics és el de la sexualitat. No sempre la identitat sexual externa es correspon amb la psíquica o mental, com tampoc té per què l'atracció sexual ha de dirigir-se cap a una persona de sexe diferent al propi que, per cert, pot no ser l'originari.





Bé, són temes que ara mateix estan de la màxima actualitat i sembla lògic que el teatre, que no és un art aliè al món en què viu, sinó plenament immers en el mateix, expressi la seva visió sobre aquestes qüestions. Ho fa Agustí Franch en el monòleg "Ximpanzé" que interpreta Isidre Montserrat sota la direcció de Núria Florensa i Raül Tortosa i es representa a la sala petita de Teatre Gaudí.





El protagonista apareix en el cartell anunciador amb la tòpica figura de l'home embarassat que tant s'ha utilitzat per fer broma d'un suposat considerat impossible. Ens va fer témer el pitjor, però la veritat és que la funció va resultar una veritable i gratificant sorpresa. Franch relata l'experiència de Silvia, la "machorra" del seu col·legi, en realitat una nena que pateix el nefast assetjament escolar perquè se sent home en cos de dona. A això ha de sumar la incomprensió d'un pare enamorat de la seva filla única, la "Estrella" de la seva vida, que resta estupefacte quan li informa que es proposa canviar de sexe. Més encara quan, un cop adquirida la seva nova aparença, li presenta al seu company Rafa perquè Marc, que és el nom adoptat per la Sílvia, és ara un noi que agrada dels nois. Per arribar al paroxisme del desconcert en el moment en què Marc li comunica que ell i Rafa han decidit ser pares. D'un nen adoptat? No, no, propi.





Franch planteja la història en el moment en què Marc, ostentosament embarassat, va a la consulta del ginecòleg davant la mirada atònita de la resta dels pacients i a partir d'aquí sorgeix el monòleg en el qual no només parla la / el protagonista, perquè Montserrat té que desdoblar una i altra vegada en diferents personatges amb els quals dialoga o als que ha de enfrontar-se. Tot això es complementa amb la projecció d'alguns fragments d'imatge audiovisual que subratllen determinats moments de l'acció dramàtica o aporten li experiència d'algunes persones reals que han hagut de viure aquesta experiència.





Tot això es relata d'una manera senzilla, sincera, amb la utilització d'un llenguatge col·loquial i moments d'intens dramatisme, alguns de violència i altres de tendresa, en un text presidit per una aura de respecte cap a la diferència de cadascú. La interpretació de Montserrat és impecable, ni insuficient, ni exagerada, adoptant en cada moment el to precís. Raons més que suficients per a concloure que "Ximpanzé" és un espectacle que, en la modèstia d'un muntatge parvo, resulta rodó i que, més enllà de teatre, s'hauria de dur a les escoles gairebé com un crèdit obligatori.