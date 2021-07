Barcelona celebrarà al novembre la fira i festival LOOP de videoart

@ Pablo-Ignacio de Dalmases





El del cos des d'un punt de vista simbòlic, narratiu i comunicatius serà present a la propera edició de la fira i festival LOOP de videoart la celebració es recuperarà el mes de novembre a la sala principal de Casa Milà gràcies a la col·laboració de la Fundació Catalunya La Pedrera. D'aquesta manera recupera el seu caràcter presencial interromput en l'anterior edició per culpa de la pandèmia i ho farà amb novetats importants. D'una banda, amb l'exposició presencial en aquest edifici singular on acollirà les últimes produccions de videoart amb la participació de trenta galeries convidades per un comitè internacional de col·leccionistes presidit per Jean-Conrad Lemaître que donarà una panoràmica d'exemples diferents des dels inicis del videoart fins a la contemporaneïtat.





Paral·lelament del 16 al 26 de novembre, tots els vídeos seleccionats estaran disponibles simultàniament via streaming en una nova plataforma virtual concebuda i dissenyada per HyperStudio (Madrid) especialment per a l'esdeveniment. Hi haurà a més una secció especial amb treballs que exploren els límits entre el vídeo i la performance, fent-se ressò de la temàtica del Cos, ideada per Rose Lejeune - comissària que generalment treballa amb artistes amb un fort caràcter multidisciplinari, elements performatius, digitals o socials - , que analitzarà la cruïlla entre les dues disciplines, qüestionant les nocions comunes de "temps" i "efímer".